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Aktüel 5 bin sentetik hapla yakalandı!
Aktüel

5 bin sentetik hapla yakalandı!

Uşak’ta 5 bin 586 sentetik ecza hap ile yakalanan şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-21 21:03:00 -

Uşak’ta 5 bin 586 sentetik ecza hap ile yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde takip üzerine durdurulan bir araçta, yapılan aramada bir koli içerisinde 5 bin 586 sentetik ecza hap ele geçirdi. Araçta bulunan O.D. ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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