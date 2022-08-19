5 bin 173 trafik kural ihlali tespit edildi!

YENİ AKİT ANKARA

Emniyet Genel Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından ülke genelinde 11-17 Ağustos tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerine ilişkin veriler paylaşıldı. Buna göre 5 bin 173 trafik kural ihlali tespit edilerek, idari yaptırım uygulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; “Trafik kazalarının önlenmesi, yolcu taşımacılığı faaliyetlerinin trafik kurallarına uygun olarak yürütülmesi amacıyla 11-12 ile 16-17 Ağustos 2022 tarihlerinde Servis Taşımacılığı Yapan Araç ve Sürücülerin Denetimine yönelik olarak özel denetim gerçekleştirildi. 20 bin 575 araç sürücü kontrol edildi. 115 aracın sigortasının bulunmadığı tespit edildi. 115 aracın taşıma kapasitesi üzerinde yolcu taşıdığı tespit edildi. 306 araç trafikten men edildi. 477 aracın fenni muayenesinin yapılmadığı tespit edildi. 175 aracın ilgili belediyeden çalışma izni/ ruhsatı almadan güzergah dışında kullanıldığı tepist edildi.