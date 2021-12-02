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Ekonomi 5 bankanın uluslararası oyunu! Döviz piyasasında flaş hareketlilik
Ekonomi

5 bankanın uluslararası oyunu! Döviz piyasasında flaş hareketlilik

Avrupa Birliği (AB), UBS, Barclays, RBS, HSBC ve Credit Suisse bankalarının uluslararası döviz piyasasında spot işlemlerde kartel oluşturduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 16:04:00 -
5 bankanın uluslararası oyunu! Döviz piyasasında flaş hareketlilik

AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, döviz piyasasında spot işlemlere yönelik kartel soruşturmalarının tamamlandığını açıkladı.

Açıklamada, UBS, Barclays, RBS, HSBC ve Credit Suisse bankalarının 2007-2013 yılları arasında avro, İngiliz sterlini, Japon yeni, İsviçre frangı, ABD, Kanada, Yeni Zelanda ve Avustralya doları ile Danimarka, İsveç ve Norveç kronları işlemlerinde kartel oluşturduklarının belirlendiği kaydedildi.

Söz konusu 5 bankanın döviz kuru işlemlerini gerçekleştiren bazı çalışanlarının, hassas bilgileri ve ticari planları paylaştıklarına işaret edilen açıklamada, bu kişilerin sanal sohbet odalarında işlem stratejilerini koordine ettiklerinin ortaya çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, 5 bankanın gizli anlaşma yapmasının finans sektörüne zarar verdiği anımsatılarak, bankalarının söz konusu davranışlarının AB kurallarına aykırı bulunduğu ifade edildi.

HSBC'ye 174 milyon 281 bin avro, Credit Suisse'e 83 milyon 294 bin avro, Barclays'e 54 milyon 348 bin avro ve RBS'ye 32 milyon 472 bin avro olmak üzere dört bankaya toplam 344 milyon 395 bin avro para cezası verildiği bildirilen açıklamada, UBS'nin karteli ifşa ettiği gerekçesiyle ceza almadığı belirtildi.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor.

AB Komisyonu, söz konusu incelemede rekabet veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse buna son veriyor ve firmalara yüksek para cezaları uyguluyor.

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