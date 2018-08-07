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5 aylık bebek beslenmesi nasıl olmalıdır?

5 aylık bebekler anne sütü alamıyorsa bu ayda ek gıdaya geçerler. Anne sütü alan bebeklerinde yeni tatlara alışması için anne sütünün yanı sıra ek gıda alması gerekir.

07 Ağustos 2018 Salı 13:29
5 aylık bebek beslenmesi nasıl olmalıdır?

5. ayın başlarında daha çok sıvı veya püre kıvamında besinler tercih edilmesi gerekirken 5. ayın sonlarına doğru katı gıdalara geçilebilir. Ayrıca bebeğin yeni tanışacağı her gıda öğlen beslenmesinde verilmeli ve ilk etapta miktar olarak 2 tatlı kaşığını geçmemelidir.

Bu sayede alerji, ishal, kabızlık gibi durumları daha rahat takip edebilirsiniz. Dikkat edimesi gereken bir husus da ilk ek gıdalar küçük çay kaşığıyla verilmelidir.

5 AYLIK BEBEK NASIL BESLENİR?

Bebekler bu ayda 2 tatlı kaşığı ile başlayıp sonradan artırmak şartıyla mevsim meyvelerinin suyunu içebilirler. 5. ayın sonlarına doğru meyve püresi de verilmeye başlanabilir.

Elma ve armut (mevsimi uygunsa deveci armudu) ilk tercih edilmesi gereken meyvelerdir. Muz, şeftali gibi kabız yapabilecek meyvelerle bebek ya çok az miktarlarda ya da sonraki aylarda tanıştırılabilir.

Yoğurt yine bu aydaki bebekler için güzel ve besleyici bir besindir. Yoğurt günlük olarak taze hazırlanmalıdır. Bunun için ilk başlarda bir çay bardağının içine minik bebeğiniz için az miktarda ama her gün taze yoğurt mayalayabilirsiniz.

Bebeğinizin severek çorba da tüketebilir. İlk başlangıçta patates, pirinç, kabak, havuç gibi sindirimi kolay yiyeceklerle başlanmalıdır. Küçük bir tencerede her defasında taze olarak sebzeler bir miktar su ile haşlanmalıdır.

Sonra bu karışım temiz bir tülbent ile süzülerek ya da blendırdan çekilerek bebeğe yedirilebilir.

Minik bebeğiniz için sebze püreleri de uygun olabilir. Çorba olarak karıştırmak yerine havuç, patates, kabak, balkabağı gibi sebzeleri tek başına haşlayıp bir çatal ile ezerek bebeğe yedirilebilirsiniz.

Sadece dikkat edilmesi gereken pırasa, ıspanak, patlıcan ve domates gibi sebzeler bu ay için uygun değildir.

Son olarak acil durumlarda ya da bebeğinizi ev dışında bir yerde beslemeniz gerekiyorsa kutulu satılan hazır mamaların 5. aya uygun olanlarından alabilirsiniz. Sıcak su ile pratik bir şekilde pakette yazan tarife göre hazırlayarak bebeğinize yedirebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

 

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 13:29
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