  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel 5 aydır kayıp olan kız bakın nerede bulundu
Yerel

5 aydır kayıp olan kız bakın nerede bulundu

İzmir'de 5 aydır kayıp olan kız, polis ekiplerinin bir kaportacıya düzenlediği kaçakçılık operasyonunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 07:25:00 -
5 aydır kayıp olan kız bakın nerede bulundu

Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yapılan takip ve çalışma sonucu, Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde kuru sıkı namluların açılarak, kuru sıkıdan bozma tabanca yapıldığını belirledi. Bunun üzerine iş yerine arama yapmak için giren polis ekipleri, yaklaşık 5 aydır kayıp olan ve ülke genelinde aranan, 17 yaşındaki kayıp kız çocuğu C.A.'yı buldu. Tamirhanenin üst katında bulunan C.A., savcılık talimatı ile Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi.

Öte yandan iş yerinde yapılan aramada, namlu kısmı açık tabanca, namlu açmaya yarayan ravya isimli aparat, icra yayı, şarjör yayı, sürgü, silah açmada kullanılan uç ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Ayrıca kuru sıkı silahların açılarak, kuru sıkıdan bozma silah yapılması olayı ile ilgili V.S. ve B.A. isimli 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yüz binlercesi kararını verdi! Rusya'dan müjdeli Türkiye haberi geldi
Dünya

Yüz binlercesi kararını verdi! Rusya'dan müjdeli Türkiye haberi geldi

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün aşının bulunmasının ardından etkisini yitirmesi bekleniyor. Türkiye'ye bu yaz milyonlarca ..
Abdullah Ağar Suriye'de dengeleri sarsacak gelişmeyi açıkladı
Gündem

Abdullah Ağar Suriye'de dengeleri sarsacak gelişmeyi açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Suriye'nin Deyr ez Zur bölgesine Patriot transfer ettiğini açıklayan Terör ve Güvenlik Politikaları U..
CHP'li vekiller kandıramadı! Kılıçdaroğlu yola koyuldu
Gündem

CHP'li vekiller kandıramadı! Kılıçdaroğlu yola koyuldu

Daha önce CHP'nin oy oranının en düşük olduğu 24 ile 2 defa milletvekillerini gönderen ve işe yaramadığını anlayan Genel Başkan Kemal Kılıçd..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay