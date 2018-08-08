5 avantaj bir arada

Faiz oranlarının üst limitlerde seyrettiği bugünlerde gayrimenkul sektöründe yaşanan tıkanıklığı çözmek için hükümetin ilgili bakanlıkları ile temas halinde olan KONUTDER Başkanı Altan Elmas, büyük bir fedakârlık örneğine imza attı.

KREDİ MALİYETİ YOK

Elmas ve ekibi, yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü Sur Yapı’nın 14 projesinde vatandaşı banka faizinden koruyan, peşinat derdinden kurtaran, ara ödeme stresini yaşatmayan bir formül geliştirdi. ‘5’i bir yerde’ kampanyası Bursa’daki Marka projesi ile İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakasında yer alan Sur Yapı projelerindeki daire, dükkân ve ofislerle rezidansları kapsıyor.

Bir kısmı Emlak Konut GYO ile geliştirilen projeleri de kapsayan kampanyanın en avantajlı yönlerinden birisi de banka kredisi seçeneğinin olmaması. Bu nedenle vatandaşlar yıllık yüzde 20’leri geçen banka faizi yükünden de kurtulmuş olacak. Kampanyaya dahil edilen Marka ve Exen projeleri ile Axis İstanbul’da hazır ofis ve daireleri satın alanlar taksitlerinin bir kısmını elde edecekleri kiradan ödeyebilecekler.

60 AY SADECE 4.150 TL ÖDEME

Minimum 282 bin liradan başlayan fiyat listesinde yer alan daireyi satın almak için her hangi bir peşinata ihtiyaç olunmuyor. Tüketici 60 ay boyunca ara ödeme gibi sürprizler olmadan sadece 4 bin 150 lira ödüyor. (Teslim esnasında istenilen harç, abonelik vs bedelleri hariç)