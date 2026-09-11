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Yerel 4'üncü kattan düşen kadının feci ölümü
Yerel

4'üncü kattan düşen kadının feci ölümü

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4'üncü kattan düşen kadının feci ölümü

Bursa'dan korkunç bir haber geldi. Edinilen bilgiye göre İnegöl'de 4 katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonundan düşen 24 yaşındaki Merve Emin hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Arzu Sokak’ta meydana geldi. 4 katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonuna çıkan Merve Emin, iddiaya göre dengesini kaybederek, 9 metre yükseklikten beton zemine düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Emin ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Merve Emin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynaklar olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.

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