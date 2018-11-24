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4'üncü kattan alt katın balkonuna düşen boyacı öldü

Trabzon'da bir binanın dış cephe boyasını yaparken, iskeleden alt katın balkonuna düşen boyacı, hayatını kaybetti.

24 Kasım 2018 Cumartesi 21:24
4'üncü kattan alt katın balkonuna düşen boyacı öldü

Trabzon'da dış cephe boyasını yaptığı apartmanda, 4'üncü katta kurulu iskelede dengesini kaybederek alt kat balkonuna düşen Habil Şişman (54), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Aydınlıkevler Mahallesi Sena Sitesi'nde meydana geldi. Sitedeki 7 katlı apartmana iskele kurarak dış cephe boyası yapan Habil Şişman, 4'üncü katta çalışırken dengesini kaybederek alt katın balkonuna düştü. Yan apartmandakilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, balkonun zeminine başını çarpan Şişman'ın, yaşamını yitirdiği belirlendi. Habil Şişman'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsisi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 21:24
  1. Aydın
  2. 4'üncü kattan alt kat balkonuna düşen boyacı öldü
  3. Trabzon
  4. boyacı
  5. Habil Şişman
  6. İskeleden düşüp öldü

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