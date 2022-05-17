  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP'li Zeydan Karalar'dan Adanaspor'a 1 milyon yüz bin TL bağış!

Başkan Erdoğan'ın resti sonrası İsveç'ten yeni Türkiye mesajı

Vay Ekrem vay! Kılıçdaroğlu'nun ardından bugün de İmamoğlu'nun videosu çıktı

İstanbul Valiliği duyurdu! İşte son bir haftada yakalanan göçmen sayısı

Ses kayıtları ortaya çıktı: Putin kan kanserine yakalandı

Aynur Doğan'dan ilk açıklama! Onu geç, APO posterini anlat Aynur

Dev rezerv var ama üretilmiyor! Dünya ülkeleri yakında Türkiye'nin kapısını çalabilir

Başkan Erdoğan'ın resti sonrası Joe Biden'dan İsveç ve Finlandiya hamlesi

CHP'li vekil Kürtçe provokasyonunu Meclis'e taşıdı! Peki Erdoğan'ın bu görüntülerine ne diyeceksiniz?

İstanbul dahil birçok ile kritik uyarı: En az 5 gün boyunca etkili olabilir
Teknoloji 4'üncü ‘Gökbey’ havalandı
Teknoloji

4'üncü ‘Gökbey’ havalandı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAS) Genel Müdürü Temel Kotil, sosyal paylaşım sitesinden, 4'üncü Gökbey’in test uçuşuna ait fotoğrafları yayınladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-17 23:18:00 -
4'üncü ‘Gökbey’ havalandı

TUSAS Genel Müdürü Temel Kotil, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İlk kez havalanan 4'üncü Gökbey'imizin test uçuşlarından kareleri sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Gece gündüz demeden çalışan tüm değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Daha fazlası için çalışmaya her zaman devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

TUSAS Genel Müdürü Kotil paylaşımında, ilk kez havalanan 4'üncü Gökbey'in test uçuşundan fotoğraf kareleri de yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay