  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakan Dönmez'den 'Kastamonu' açıklaması! Verilmeye başlandı
Afet bölgesine yapılan bağış miktarı açıklandı
Kayserispor'da Sumudica bombası!
Dolar yeni güne böyle başladı
Sağlık 4.doz iptal mi? 4.doz randevusu alanlar ne yapacak?
Sağlık

4.doz iptal mi? 4.doz randevusu alanlar ne yapacak?

4.doz aşı randevusu alınamıyor mu? Koronavirüs salgınına yönelik Sağlık Bakanlığı aşılarla ilgili yeni kararlar aldı. Son olarak bazı vatandaşlara 4. doz aşı hakkı tanındı. Aşı randevusu alanlar ise ne yapmaları gerektiğini araştırmaya başladı. 4. doz aşılar iptal mi?

Yeniakit Publisher
2021-08-17 10:52:00 -
4.doz iptal mi? 4.doz randevusu alanlar ne yapacak?

Koronavirüs salgınıyla mücadelede bir buçuk yıl geride kaldı. Ülkemizde 84 milyon dozu aşkın aşı uygulandı. Bazı kişilere 4.doz aşı hakkı tanındı. Peki, 4.dozlar iptal mi?

4.doz iptal mi? 4.doz randevusu alanlar ne yapacak?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, 2 doz Sinovac ve 1 doz Biontech olanlar vatandaşların  yurt dışına çıkabilmeleri için 4.doz olarak Biontech yaptırabilmeleri  için tavsiye kararı aldı. 16 Ağustos’ta hem sağlık çalışanlarına hem de 3 doz aşı olanlara 4.doz aşı hakkı tanımlandı. Ancak bu durum kafalarda soru işaretlerine yol açtı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve uzmanlar yaptıkları açıklamalarda 4.dozun zorunlu olmadığını şimdilik buna gerek oymadığını belirtti.

Bakan Koca sosyal medya hesabından, “Bugün itibariyle 2 doz mRNA aşısı ya da 3 doz inaktif aşı olmuş kimsenin ek bir doz aşı olmasını gerektiren bir durum söz konusu değildir. Böyle bir tıbbi gereklilik de kesinlikle yoktur. Bazı ülkelere girişte sadece belirli aşı türleri kabul edilmektedir. İlgili ülke düzenlemelerine uymak üzere 2 doz mRNA aşısı olmayı talep eden kişiler için özel bir düzenleme yapılmıştır. Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur” ifadelerini kullandı.

Bu karışıklığının ardından 4.doz randevularının kaldırıldığı bilgisi geldi. Süreçle ilgili yeni bir açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

Biontech çocuklara yapılıyor mu? Çocuklarda Biontech aşısının yan etkisi var mı?
Biontech çocuklara yapılıyor mu? Çocuklarda Biontech aşısının yan etkisi var mı?

Sağlık

Biontech çocuklara yapılıyor mu? Çocuklarda Biontech aşısının yan etkisi var mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay