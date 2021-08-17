Koronavirüs salgınıyla mücadelede bir buçuk yıl geride kaldı. Ülkemizde 84 milyon dozu aşkın aşı uygulandı. Bazı kişilere 4.doz aşı hakkı tanındı. Peki, 4.dozlar iptal mi?

4.doz iptal mi? 4.doz randevusu alanlar ne yapacak?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, 2 doz Sinovac ve 1 doz Biontech olanlar vatandaşların yurt dışına çıkabilmeleri için 4.doz olarak Biontech yaptırabilmeleri için tavsiye kararı aldı. 16 Ağustos’ta hem sağlık çalışanlarına hem de 3 doz aşı olanlara 4.doz aşı hakkı tanımlandı. Ancak bu durum kafalarda soru işaretlerine yol açtı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve uzmanlar yaptıkları açıklamalarda 4.dozun zorunlu olmadığını şimdilik buna gerek oymadığını belirtti.

Bakan Koca sosyal medya hesabından, “Bugün itibariyle 2 doz mRNA aşısı ya da 3 doz inaktif aşı olmuş kimsenin ek bir doz aşı olmasını gerektiren bir durum söz konusu değildir. Böyle bir tıbbi gereklilik de kesinlikle yoktur. Bazı ülkelere girişte sadece belirli aşı türleri kabul edilmektedir. İlgili ülke düzenlemelerine uymak üzere 2 doz mRNA aşısı olmayı talep eden kişiler için özel bir düzenleme yapılmıştır. Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur” ifadelerini kullandı.

Bu karışıklığının ardından 4.doz randevularının kaldırıldığı bilgisi geldi. Süreçle ilgili yeni bir açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.