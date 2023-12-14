49 ilde eş zamanlı Narkogüç-39 Operasyonu: 378 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 49 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Narkogüç-39 Operasyonu'nda 889 kilogram metamfetamin, 14 kilogram kokain olmak üzere toplam 3 ton 275 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, 378 şüphelinin de yakalandığını açıkladı.
İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...
Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 49 İlde eş zamanlı olarak düzenlediğimiz “NARKOGÜÇ-39” Operasyonunda; 886 kg Metamfetamin, 14 kg Kokain olmak üzere toplam: 3 TON 275 KG Uyuşturucu Madde ele geçirildi. 378 Şüpheli Zehir Taciri Yakalandı.