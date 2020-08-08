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Aktüel

48 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Kars'ta yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-08 14:39:21 -
48 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Kars'ta yakalandı

KARS (AA) - Kars Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık suçlarından 48 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisini yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kent genelindeki önleyici ve istihbari faaliyetlerine devam ediyor.

Bu kapsamda, dolandırıcılık suçlarından 48 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 131 bin 960 lira adli para cezası ve 99 farklı aranma kaydı bulunan cezaevi firarisi T.Ö.İ'nin (45) Kars'a geldiğini tespit eden polis ekipleri, zanlıyı takibe aldı.

Bir süre izlenen T.Ö.İ, Susuz ilçesi girişinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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