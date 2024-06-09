48 saatte kanseri yok eden içecekle tanışın: Göz doldurdu, okuyanın ağzı açık kaldı... Duyanlar satın aldı

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Her ne kadar sağlıklı yaşamaya çalışsak da bazı hastalıklardan kaçamıyoruz. Ailemizden aldığımız genler bizi bazı hastalıklara karşı elverişli yapıyor ve genetiğimizin kurbanı oluyoruz. Özellikle kanser, çaresi olmayan ve kontrol altında tutmaya çalıştığımız veya agresif tedavilerle yok etmeye çalışırken vücudumuza zarar verdiğimiz bir hastalık.
Her ne kadar sağlıklı yaşamaya çalışsak da bazı hastalıklardan kaçamıyoruz. Ailemizden aldığımız genler bizi bazı hastalıklara karşı elverişli yapıyor ve genetiğimizin kurbanı oluyoruz. Özellikle kanser, çaresi olmayan ve kontrol altında tutmaya çalıştığımız veya agresif tedavilerle yok etmeye çalışırken vücudumuza zarar verdiğimiz bir hastalık.
Evet, kemoterapiden bahsediyoruz. Ancak günümüzde, doğal tedaviler daha çok kullanılmaya başlandı ve kemoterapi artık tek seçeneğiniz değil. Doğa bize tüm tedavileri sunuyor ve kanser için önerisi de karahindiba kökü özü.
Kanseri intihar ettiren bitki
Evet yanlış duymadınız, karahindiba köküyle yapılan deneyler, kanser hücrelerinin kendi kendilerini yok etmelerini sağlıyor ve sağlıklı hücrelere herhangi bir zarar gelmiyor.
Yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda karahindiba kökünün kemoterapiden kat kat daha etkili olduğu kanıtlandı. Size vereceğimiz tarif sayesinde sizde kanseri kendinizden ve sevdiklerinizden uzak tutabileceksiniz.
Malzemeler
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3 bardak karahindiba yaprağı
2 kereviz
1 limon
2 yeşil elma
1 salatalık
Hazırlanışı
Tüm malzemeleri çiğ halde blender dan geçirin ve vakit kaybetmeden tüketin. En iyi etki boş mideye içildiğinde alınmaktadır.
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