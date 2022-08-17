476 milyar TL'lik site devleti! Google'ın Türkiye ekonomisine büyük katkısı

Dijital dönüşüm denildiğinde belki de ilk akla gelen şirket Google’dur. Gündelik hayattan çalışma hayatına kadar artık Google’suz bir hayat düşünmek neredeyse mümkün değil. Arama motoru, Google Play, Youtube, harita servisleri, Google Çeviri, Google Drive, dijital iş servisleri... Hayatımızın her alanında kullandığımız hizmetlerden sadece birkaçı. Sadece Google arama motorunu kullanarak günde ortalama 5 soru soruyoruz. Peki Google’un Türkiye’ye ekonomisine katkısını hiç düşündünüz mü? Google ürün ve hizmetlerinin desteklediği ekosistemin ekonomik büyüme ve sosyal refaha etkilerini ortaya koymak ve anlamak amacıyla bağımsız denetim kuruluşu Deloitte tarafından “Google Ekosistemi Sosyo-Ekonomik Değer Raporu” yayınlandı. Raporun sonuçlarına göre Google’ın 2021 yılında dört temel ürün ve hizmet kategorisiyle oluşturduğu ekonomik değer 476 milyar TL’ye ulaşarak GSYH’nin yüzde 6,6’sına denk geldi. 2018’de yapılan rapora kıyasla Google’ın ekonomik katkısı 3,3 kat artarken bu katkının 2025’te 1,1 trilyon TL’yi aşmasını bekleniyor.

Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu, Google Benim İşletmem Proﬁ li ile 2021 yılında 700 binden fazla mikro ve küçük işletmenin ek gelir artışı sağladığını belirterek, “Türkiye’de yaklaşık 900 bin işletme ise Google İşletme Proﬁ li’nden faydalanıyor. Bunun yanı sıra 1,9 milyon iş imkanı sağladığını gözlemliyoruz. Bu rakam da 2021 yılındaki Türkiye istihdamının yüzde 6’sına karşılık geliyor. Google’un istihdama katkısının 2025 yılında 2,3 milyonun üzerine çıkması bekleniyor. Desteklenen istihdamın yüzde 58´ini mikro ve küçük işletmeler üstlenirken, bu oranın yüzde 30’unu kadın çalışanlar oluşturuyor. Bunun yanı sıra pek çok farklı alanda istihdam imkanı oluşturması da hem ülkemiz için hem de Google olarak bizim için gurur verici bir sonuç” dedi.

21 milyar liralık arama

Google ekosistemi kullanıcıların günlük hayatını kolaylaştırırken birçok konuda tasarruf etmelerine imkân sağlıyor ve bu sayede de tüketici refahına olumlu katkıda bulunuyor. Türkiye’de 50 milyondan fazla kişinin kullandığı Google Arama’ya günde ortalama 5 soru soruluyor. 2021 yılı içerisinde Türkiye’deki Google Arama kullanıcılarının yıllık zaman tasarrufu 2,3 milyar saate ulaşmış, arama ürününün ücretsiz kullanımı ile tüketici refahında 21 milyar TL’lik artış gerçekleşmiş. Ayrıca Android ve Google Play ekosisteminin ekonomik etkisi 210 milyar liraya, Google reklam ürünlerinin ekonomiye etkisini 193 milyar TL’ye, Google Haritalar ve Google İşletme Profili’nin ekonomik etkisi 62 milyar TL’ye, Google Cloud ve Workspace‘nun ekonomiye etkisi 12 milyar TL ulaşmış durumda.