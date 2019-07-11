47. Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası’nda 3 güreşçi finale yükseldi

Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası’nda serbest stilde Barış Kaya, ve Münir Recep Aktaş ile kadınlarda ise Bediha Gün finale yükseldi.

İstanbul Bağcılar Olimpik Spor Salonu’nda bugün başlayan 47. Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası’nın ilk günde Serbest Stil 57 kiloda mindere çıkan Barış Kaya, yarı finalde Cezayirli Abdulhak kherbache’yi 13-0 sayı tuşu ile yenerek finale yükseldi. Kaya, finalde İtalyan Givi Dadidovi ile karşılaşacak.

61 kiloda iki Türk güreşçiyi karşı karşıya getiren yarı final müsabakasında Münir Recep Aktaş, Cabbar Duyum’u 2-1 yenerek finale yükselen diğer güreşçi oldu. Recep Aktaş, finalde Hindistan’dan Rahul Balasaheb Aware ile mücadele edecek. Cabbar Duyum ise Hintli Utkarsh Kale ile bronz madalya mücadelesi verecek.

Kadınlarda ise Türkiye’yi 55 kiloda temsil eden Bediha Gün, Kanadalı rakibi Samantha Leigh Stewart’ı 1 dakika 12 saniyede 10-0 sayı tuşu ile yenerek finale yükseldi. Bediha Gün, finalde Kazak Marina Sedneva ile karşılaşacak.

70 kiloda mücadele eden Haydar Yavuz, yarı finalde karşılaştığı Bulgar Mihail Iliev Georgiev’e 2-2 berabere kaldı ve son saniyede verdiği puanla yenildi. Haydar Yavuz, bronz madalya maçı yapma hakkını elde etti. Yavuz Hindistan’dan Rajnesh Rajnesh ile bronz madalya kazanmak için mindere çıkacak.

Kadınlarda 50 kiloda ay-yıldızlı formayı giyen Evin Demirhan ise yarı final maçında Hintli Seema Seema’ya mağlup olarak bronz madalya mücadelesi yapma hakkını elde etti. Evin Demirhan yarın Rus Nazedha Sokolova ile bronz madalya kazanmak için karşılaşacak.