47. Folkart TSYD Ege Kupasında ilk finalist Altınordu 47.

47. Folkart TSYD Ege Kupasında Altay’ı 1-0 mağlup eden Altınordu turnuvanın finaline adını yazdırdı.

Bu yıl 47. kez düzenlenen Folkart TSYD Ege Kupası’nın yarı final mücadelesinde TFF 1. Lig ekipleri Altay ile Altınordu karşılaştı. İzmir Atatürk Stadında oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. Altınordu, 56. dakikada Atakan Üner’in ayağından gelen golle Altay’ı 1-0 mağlup ederek finale adını yazdırdı.

47. Folkart TSYD Ege Kupasında diğer yarı final maçı Karşıyaka ile Menemenspor arasında yarın oynanacak. İzmir Atatürk Stadındaki karşılaşma saat 19.30’da başlayacak. Turnuvanın final maçı ise Cuma günü yine İzmir Atatürk Stadında oynanacak.

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