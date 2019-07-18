47. Folkart TSYD Ege Kupası, 6 Ağustos'ta başlayacak

İZMİR (AA) - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesince 47. kez düzenlenen TSYD Ege Kupası, 6 Ağustos'ta başlayacak.

TSYD İzmir Şubesinden yapılan açıklamaya göre, organizasyona Altay, Altınordu, Karşıyaka ve Menemenspor katılacak.

Folkart'ın ana sponsor olduğu, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfının katkı sağladığı turnuvada taraftarlar takımlarını yeni kadrolarıyla ilk kez izleme imkanı bulacak.

İzmir Atatürk Stadı'ndaki kupa heyecanı 6 Ağustos Salı günü Altay-Altınordu maçı ile başlayacak. Heyecan 7 Ağustos Çarşamba günü Karşıyaka ile Menemenspor karşılaşması ile devam edecek. Bu iki maçın kazananları 9 Ağustos Cuma günü 47. Folkart TSYD Ege Kupası'nın final müsabakasında oynama hakkını kazanacak. Tüm maçlar saat 19.30'da başlayacak. Normal sürenin beraberlikle tamamlanması halinde doğrudan seri penaltı atışları sonucunda kazanan belirlenecek.

Geçen sezon kupayı Altay müzesine götürmüştü.