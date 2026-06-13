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Yaşam 4.6’lık depremle yürekler ağızlara geldi! Gaziantep’te deprem paniği kamerada
Yaşam

4.6’lık depremle yürekler ağızlara geldi! Gaziantep’te deprem paniği kamerada

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Gaziantep Nurdağı'nda gece saatlerinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem, güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep’te gece yarısı meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu.

 

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı verilerine göre, saat 00.08’te merkez üssü Nurdağı ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 7,01 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre illerden de hissedildi. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı deprem anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, bir konteynerin sallanmasıyla yaşanan panik ile 4 katlı bir apartmanın girişinde merdivenlerin sallandığı anlar yer aldı.

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