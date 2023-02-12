46 öğretmen daha deprem bölgesine gönderildi
Burdur'dan arama kurtarma, yardım ve sağlık alanında görev alacak gönüllü 46 öğretmen, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeye hareket etti.
Burdur'dan arama kurtarma, yardım ve sağlık alanında görev alacak gönüllü 46 öğretmen, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeye hareket etti.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğretmenler aileleriyle vedalaştıktan sonra Gaziantep'in İslahiye ilçesine uğurlandı.
Öğretmenlerin deprem bölgesinde yapılan çalışmalara destek olacakları bildirildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce İslahiye ilçesine 7 Şubat'ta da 200 gönüllü öğretmen gönderilmişti.
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