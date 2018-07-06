46 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik helikopteri, Alaçatı güneyinde lastik şişme bot içerisinde bir grup düzensiz göçmeni tespit etti.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta 18 Orta Afrika, 16 Suriye, 4 Togo, 4 Filistin, 3 Irak ve bir Burkina Faso uyruklu yakalandı.

Aralarında çocukların da olduğu yabancı uyruklular işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.