46 kaçak göçmen yakalandı
Çeşme ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 46 yabancı uyruklu yakalandı.06 Temmuz 2018 Cuma 12:02
Sahil Güvenlik helikopteri, Alaçatı güneyinde lastik şişme bot içerisinde bir grup düzensiz göçmeni tespit etti.
Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta 18 Orta Afrika, 16 Suriye, 4 Togo, 4 Filistin, 3 Irak ve bir Burkina Faso uyruklu yakalandı.
Aralarında çocukların da olduğu yabancı uyruklular işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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