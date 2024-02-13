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Gündem 450 yargıç görevlerine iade edildi... FETÖ elebaşından “Yeniden Diriliş” mesajı! Yerine geçecek ismi açıkladı
Gündem

450 yargıç görevlerine iade edildi... FETÖ elebaşından “Yeniden Diriliş” mesajı! Yerine geçecek ismi açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-02-13 06:11:00 -

Danıştay 5. Dairesinin FETÖ’den ihraç edilen 450 yargı mensubu hakkında göreve iade kararı vermesi gündemde tartışma yaratırken FETÖ elebaşı Fethullah Gülen “Adil Öksüz” iması yaptığı bir videoyla ortaya çıktı.

Danıştay 5. Dairesinin FETÖ’den ihraç edilen 450 yargı mensubu hakkında göreve iade kararı vermesi gündemde tartışma yaratırken FETÖ elebaşı Fethullah Gülen “Adil Öksüz” iması yaptığı bir videoyla ortaya çıktı.

Konuşmakta zorlandığı bir sohbet toplantısının görüntülerinin paylaşıldığı terör örgütü lideri, “yeniden diriliş” mesajı vermeye çalıştı.

Terörist Gülen’nin videoda okuduğu bir mısrada Adil Öksüz’e işaret ettiğine dair iddialara neden olan ifadeler ise gündem oldu.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gülen o mısralarda, “14 asır evvel, yine bir böyle geceydi, kumdan, ayın on dördü, bir ÖKSÜZ çıkıverdi!” ifadelerini kullandı.

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