450 milyon dolarlık finansman müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Dünya Bankası’yla yürüttüğü ‘‘Türkiye Yeşil Sanayi Projesi’ çerçevesinde 450 milyon dolarlık finansmanı kullandıracağını duyurdu. Projeyle KOBİ ve teknoloji girişimlerinin, yenilenebilir enerji yatırımları ve sanayide döngüsel ekonominin desteklenmesi amaçlandı.

Önemli imkân

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 450 milyon dolarlık finansmanı üreticiler, KOBİ’ler ile girişimlerine sunacaklarını söyledi. KOSGEB eliyle KOBİ’lerin yenilenebilir enerji ve yeşil dönüşüm yatırımlarını, TÜBİTAK eliyle de döngüsel ekonomiye ve karbon salınımını azaltmaya yönelik AR-GE faaliyetlerini destekleyeceklerini vurgulayan Kacır, şunları kaydetti: “İhracatımızın yüzde 90’dan fazlasını gerçekleştiren Türk sanayisini özelikle ‘AB sınırda karbon mekanizması’na daha hazır hale getireceğiz. Aynı zamanda 2021’de yüce Meclis’imiz tarafından onaylanan Paris İklim Anlaşması kapsamında ülkemizin karbon net sıfır hedeflerine daha da yaklaşmasını sağlayacağız. ‘Türkiye Yeşil Sanayi Projesi’nin şimdiden KOBİ’lerimize, ihracatçılarımıza, üreticilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Büyük kaynak

Proje kapsamında 250 milyon dolarlık kaynak, KOSGEB himayesinde kullandırılacak. TÜBİTAK’ın kullanması için ise 175 milyon dolarlık kaynak tahsis edildi. Proje faaliyetlerinin koordine edilmesi ve ulusal yeşil sanayi dönüşüm ajandasının uygulamaya konulması için de 25 milyon dolarlık kaynak sunulacak.

Türkiye sanayii her alanda son yıllarda önemli bir büyüme kaydederken tüm ihracatının yüzde 90’ından fazlasını oluşturuyor ve bunun yüzde 40’ından fazlası AB ülkeleriyle gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda AB, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM) kapsamında birliğe ihraç edilen ürünler için daha katı karbon standartları benimseyeceğini ilan etti. Projeyle sanayi sektörünün karbon salınımının azaltılmasını sağlamak ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara uyumu gerçekleştirmek için harekete geçildi.

Proje endüstriyel firmaların yenilenebilir enerjinin gücünden faydalanmalarını mümkün kılacak. Firmaların enerji verimli teknolojileri uygulamalarını ve döngüsel ekonomi prensiplerini benimsemelerini sağlayarak daha sürdürülebilir geleceğin yolunu açacak.

Endüstriyel firmaların düşük karbon salınımına sahip, sürdürülebilir ve dayanıklı bir geleceğe geçmelerini hedefleyen proje, ekonomik büyümeyi ve istihdamı da teşvik ediyor.

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Karbon salımları azaltılacak

Binlerce sanayicinin yararlanacağı projeyle işletmelerin karbon salımları, kendi tüketimleri için yenilenebilir enerjilere yatırım yapılarak azaltılacak. Kaynak verimlilikleri iyileştirilerek yeşil dönüşüm planları geliştirip uygulanabilecek. Bu sayede firmalar, Avrupa Yeşil Mutabakatı’na (AYM) kolaylıkla uyum sağlayacak.

KOSGEB tarafından KOBİ’lerin yeşil dönüşüm faaliyetlerine yönelik geri ödemeli destek kullandırılacak. Yenilenebilir enerji, kaynak verimliliği, atık yönetimi, döngüsel ekonomi gibi tematik alanlarda endüstriyel işletmeler tarafından gerçekleştirilecek faaliyetler desteklenecek.

TÜBİTAK tarafından da Türkiye’de veya diğer pazarlarda yeni yeşil teknolojilerin, ürünlerin yahut süreçlerin geliştirilmesini içeren yeşil inovasyon faaliyetlerinde bulunan firmalar hedeflenecek. Start-up’lar, KOBİ’ler, büyük firmaların başvurabilecekleri destekler; yeşil üretime, daha yüksek enerji ve kaynak verimliliğine katkıda bulunan AR-GE, prototip geliştirme, standart geliştirme ile yeni ürün ya da süreç geliştirmeyi içerecek. Bakanlık ise teknik destek bileşeni altında proje yönetimi, tanıtım, ihtiyaç analizi, kapasite geliştirme, yeşil sanayi akademisi, yeşil izleme sistemi ve tanıtım ve yaygınlaştırma iş paketlerini yürüterek projenin etkin yönetilebilmesini sağlayacak.

Verimlilik artırılacak

KOSGEB de Dünya Bankası’yla gerçekleştirilecek ‘Türkiye Yeşil Sanayi Projesi’ Bileşen 1 kapsamında sanayide KOBİ’lerin enerji ve kaynak verimliliğinin sağlanmasının yanı sıra karbon emisyonlarının azaltılması konusunda destek sağlamaktan sorumlu olacak. 250 milyon dolarlık bütçeyle yenilenebilir enerji, döngüsel ekonomi ve sanayide makinelerin modernizasyonuyla ilgili projeler desteklenecek.

Rekabet güçleri yükseltiliyor

Endüstriyel faaliyetlerde enerji sistemleri karbondan arındırılarak KOBİ’lerin çevre dostu teknolojilerin kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi sağlanacak. Bunların enerji maliyetleri düşürülerek rekabet güçleri arttırılacak.

Yaklaşık bin potansiyel endüstriyel KOBİ’ye, üretim tesisinde (yerinde) güneş enerjisi kurması ve kendi elektriğini üretmesinin yanı sıra fazla elektriği şebekeye satması için geri ödenebilir destekler verilecek.

KOBİ’lerin çevresel sürdürülebilirlik, rekabet edebilirlik, yatırım fırsatları, dijitalleşme ile kaynak temininde kapasitelerinin geliştirilmesine ve öncelikli ihtiyaçlarının çevresel duyarlılığın yanı sıra kaynak verimliliği olarak karşılanmasına katkıda bulunulacak.

Karbonsuzlaştırma, su verimliliği, sürdürülebilir atık yönetimi, yalın üretimler ve hammadde verimliliği gibi birçok alan desteklenecek.