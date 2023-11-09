“450 milyon dolarlık dış kaynak getirdik”

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki KOBİ'lerin iyileşmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması amacıyla uygulanan "Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı" kapsamında KOSGEB tarafından Adana'da bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Adana Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Dünya Bankası ile yapılan müzakereler neticesinde 450 milyon dolarlık dış kaynağı Türkiye'ye getirdiklerini belirtti.

Kaynağı olduğu gibi en hızlı şekilde depremlerden etkilenen 11 ile aktarmayı amaçladıklarını aktaran İbrahimcioğlu, KOBİ'lerin hasar tespit raporlarına göre destek paketlerinden faydalanacaklarını söyledi.

"Bir kaldıraç etkisi oluşturacağını da düşünüyoruz"

İbrahimcioğlu, destek paketini depremlerden etkilenen bölge için bir can suyu olarak gördüklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"12 milyar liraya tekabül eden bu destek 11 ilimize girmiş olacak. Buna bu gözle baktığınızda ticaretin çarklarını yeniden döndürmeyi ve bir kaldıraç etkisi oluşturacağını da düşünüyoruz. Bu programı burada en hızlı şekilde anlatıp, başvuruların ödemeye dönüşmesini istiyoruz. Bu destek paketimiz çok kolay. Cep telefonunuzdan hasar tespit raporu ve borç taahhütnamesi imzalamak suretiyle otomatik olarak rakam KOBİ'lerimizin karşısına çıkıyor. 10 gün önce başlayan başvurular çerçevesinde 20 bin başvuru aldık. Adana'nın başvuruları biraz az. Bu destekten Adana'mızın da en iyi şekilde istifade etmesini istiyoruz. 12 milyar liralık destek bütün bölgeye yayılacak.

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KOBİ'lerimiz minimum 200 bin lira, maksimum da 750 bin lira destek alacak. Tüm KOBİ'lerimiz hasar tespitlerine göre buradan istifade edecek. Bugüne kadar konut hasarları dikkate alınarak devletimiz birçok destek paketini açıkladı ve verdi. Bugün verdiğimiz bu destekler günün sonunda devletin bir şefkat eli olarak KOBİ'sinin yanında olduğunun bir göstergesidir. Bu destek, işletmesi zarar gören KOBİ'lerimizin istifade edeceği bir destek. İşletme tapusu, ipotek ve teminat istemiyoruz. 'Gel al, bu parayı kullan' diyoruz. Çok basit taahhüt taleplerimiz var."

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç da deprem felaketinin Türk milletinin yardımsever bir toplum olduğunu bir kez daha gösterdiğini dile getirdi.

Deprem felaketinin toplumsal boyutunun yanı sıra ekonomik boyutunun da olduğuna dikkati çeken Kıvanç, programın afetten etkilenen işletmelerin yaralarını sarması açısından can suyu olacağını anlattı.

Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram ise destek programının önemli olduğunu vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Toplantıya, meslek odaları başkanları ile çok sayıda işletmeci katıldı.

KOSGEB Başkanı İbrahimcioğlu, kentteki programı kapsamında Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'i de makamında ziyaret etti.