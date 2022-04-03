45 yıl sonra yeni Çağrı

Mustafa Akkad'ın yönetmenliğini yaptığı 'Çağrı: İslamiyetin Doğuşu' filmi, 45 yıl sonra yeniden vizyona giriyor. Akkad'ın oğlu yapımcı Malek Akkad ve Trancas Intenational'ın iki yıla yakın süren restorasyon çalışmaları sonrası film, 4K görüntü ve yüksek ses kalitesiyle yenilendi.

Yapımın tekrardan izleyiciyle buluşacak olmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Pinema Filmcilik sahibi Pamir Demirtaş, "Bizim dönemin insanları için çok etkileyici bir filmdi. Görselliği çok fazla olan bir film. Çağrı, dev ekranda izlenmesi gereken bir yapım. Ben de Türk insanının bu muhteşem filmi sinemada izlemesini canı gönülden istiyorum" dedi. Filmin oyuncu kadrosunda Anthony Quinn, Irene Papas, Michael Ansara, Johnny Sekka, Michael Forest, Garrick Hagon ve Damien Thomas gibi pek çok usta isim yer alıyor.

Yayınlandığı günden bu yana ilgiyle izlenen film 15 Nisan tarihinde sinemalarda gösterilecek.