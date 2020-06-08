45 yaş üstü erkek yılda 2 kez prostatına PSA ile baktırmalı

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Gürkan Özkan, prostat hastalığının erken tanı ve tedavisinde PSA tahlilinin önemli olduğunu, 45 yaş üstü erkeklerin yılda 2 kez ürolojiye başvurması gerektiğini söyledi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Gürkan Özkan, halk arasında doğru bilinen prostat ile ilgili yanlışları değerlendirdi. Özellikle ayakta yada yerde oturarak idrar yapmanın prostat ile ilgili durumuna açıklık getiren Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Gürkan Özkan, "Bazı erkekler oturarak idrar yapmakla, prostat olmayacağına, hatta prostat kanserine yakalanmayacağına inanmaktadır. Bu doğru değildir. Oturarak idrar yapma mesanenin boşalmasına yardımcı olur fakat karın basıncı ile olduğundan mesanenin tembelleşmesine sebep olabilir. Hijyenik açıdan oturarak işeme tercih edilebilir. Prostat yalnızca erkeklerde bulunan bir organdır. Genç bir erkekte prostat ceviz kadar büyüklüğünde ve 15-25 ML hacmindedir. Menide bir kısmını oluşturan salgı yapar. Prostatlı kişilerde normalden daha sık idrara çıkma, gece kalkma, ani işeme hissi, bazen tutamama, zayıf akımlı ve zor idrar yapma, kesik kesik çatallı ıkınarak idrar yapma, işemenin uzun sürmesi, işeme öncesi bekleme gibi belirtiler olabilir. PSA prostat için önemli bir tahlildir. Normal prostat ile prostat kanseri belirtileri aynı olmasına karşın bu tahlil ürolog hekime kanser ile ilgili ipucu verebilir. Bu açıdan 45 yaş üstü erkeğin yılda 2 kez prostat için ürolojiye başvurması erken tanı ve tedavi için önemlidir. Erken teşhisle ilaç tedavisi mümkünken, gecikme olduğunda en sık kapalı prostat operasyonu yapılmaktadır. Bu ameliyatta iktidarsızlık olmak çok nadirdir" dedi.