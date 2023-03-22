45 ülkeden karar vericiler MRBS zirvesinde yerli ürünleri keşfetti

Milli Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın destekleriyle Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği - MÜSİAD Ankara Şubesi tarafından 4. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi - MRBS, 21 - 22 Mart 2023 tarihlerinde hayata geçirildi. Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre Merkezi’nde düzenlenen MRBS, bakanlıklar, kamu satın alma görevlileri, büyükelçilikler, askeri ateşeler ile savunma sanayinin önde gelen temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşti.

Savunma sanayii MRBS’de buluştu

4. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’ne 68 savunma sanayi firması ve yaklaşık 2 bin ziyaretçi katıldı. Önemli ticari görüşmelerin ve anlaşmaların gerçekleştiği MRBS’ye 45 farklı ülkeden büyükelçilikler ve askeri ateşeliklerin karar vericileri katıldı.

Yerli ve milli ürünler ilk kez görücüye çıktı

MÜSİAD Ankara üyesi Robit Teknoloji üç yeni ürününü ilk kez MRBS’de tanıttı. Türkiye’nin ilk kamikaze İHA’sı AZAB, kolay taşınabilir veri merkezi çözümü sunan Chordata ile Felaket Müdahale İstek Sistemi - FEMİS ilk kez MRBS’de görücüye çıktı. HTR firması çözünürlüğü yüksek zoom’lu kamerasını, Öncü Güvenlik Sec-on Köpek Robot’unu, Otonom Teknoloji Air Tower ürününü, Verte Elektronik geliştirdiği Solid State Güç Dağıtım Birimi’ni ilk kez MRBS’de sergiledi. MÜSİAD Ankara üyesi Sedsan firması da yerli Cessna 172 simülatörünü MRBS’de ilk olarak satışa çıkardı.

Sınır güvenliği A’dan Z’ye tartışıldı

İki gün süren MRBS’de üç vizyon konuşması, iki özel sunu ve beş oturum gerçekleşti. Havelsan Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) CEO’su Prof. Dr. Temel Kotil ile ASELSAN REHİS Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Dr. M. Mustafa Akkul vizyon konuşmaları gerçekleştirdi. Kara Sınırı Korumasına Yönelik Sınır Koruma Altyapıları ve Bileşenleri, Sınır Güvenliğinde Dron, İHA ve SİHA’ların Görevleri ve Geleceği, HAARP Teknolojisi ve Sınırları, Deniz Sınırı ve Sonarlar ile Uzay Sınırı ve Türkiye’deki Uzay Çalışmalarının Geleceği konulu oturumlar MRBS’de düzenlendi.

MRBS savunma sanayiinin ihracatçı kimliğini destekliyor

MRBS’yi değerlendiren MÜSİAD Ankara Başkanı Hasan Fehmi Yılmaz şunları söyledi: “Küreselleşen dünyada bir ülkenin sınır güvenliği önlemlerini ihmal etmesi bu alanda diğer ülkelerin sorumluluğunu ve yükünü de kaçınılmaz olarak artırıyor. Uluslararası terörizmin aynı anda dünyanın farklı köşelerindeki ülkelerin kamu düzenlerini bozabilme gücüne sahip olduğu yaşanan örneklerle birçok defa gözler önüne serildi. Biz de MÜSİAD Ankara olarak bu yıl dördüncü kez, sınır güvenliği konusunu ele almak üzere MRBS’yi düzenledik. MRBS hem bu önemli konuyu gündemde tutmak hem de yerli ve milli savunma sanayi firmalarımızın ihracatçı kimliklerini desteklemek amacıyla son derece önemli bir platform sunuyor. Bu yıl 45 farklı ülkeden 60’tan fazla misyon temsilcisi yerli ve milli savunma sanayii ürünlerimizi MRBS’de inceledi. Özellikle MRBS’de ilk kez tanıtılan ürünlere ilgi yoğundu.”

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SSB Başkanı MRBS’nin açılışını gerçekleştirdi

MRBS’nin açılışını; T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Ankara Valisi Vasip Şahin, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Osman Çalışkan ile MÜSİAD Ankara Başkanı Hasan Fehmi Yılmaz gerçekleştirdi.