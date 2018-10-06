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45 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Adıyaman'da bulunan bir öğrenci pansiyonunda sabah kahvaltısından zehirlendiği iddia edilen 45 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
06 Ekim 2018 Cumartesi 10:05
Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 10:05
Adıyaman
Kahvaltı
hastane
Adıyaman Anadolu Lisesi
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