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45 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da bulunan bir öğrenci pansiyonunda sabah kahvaltısından zehirlendiği iddia edilen 45 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

06 Ekim 2018 Cumartesi 10:05
45 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 10:05
  1. Adıyaman
  2. Kahvaltı
  3. hastane
  4. Adıyaman Anadolu Lisesi

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