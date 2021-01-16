4,5 milyar TL’lik kaçağa geçit verilmedi

Pekcan, “2020 Yılı Kaçakçılıkla Mücadele Değerlendirme Toplantısı”nda yaptığı konuşmada geçen yıl halkın sağlığını tehdit eden uyuşturucu, tütün ve tütün mamulleri, alkollü içecekler başta olmak üzere, elektronik eşyadan tekstil ürünlerine, tarihi eser ve kültür varlıklarından nesli tükenmekte olan canlılara kadar pek çok farklı alanda yakalama yaptıklarını belirtti. Pekcan, “Geçen yıl 4 bin 149 olayda, 4 milyar 403 milyon lira değerinde kaçak eşya yakalaması gerçekleştirdik. Böylelikle 2019’daki 3 milyar 165 milyon lira olan yakalama rakamımızı 2020’de yüzde 40 artırdık. Arkadaşlar ‘dakikada 8 bin 377 lira değerinde yakalama gerçekleştirdik.’ diyorlar, ben de kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Uyuşturucuyla mücadele

Pekcan, şöyle devam etti: “Özellikle uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadelede yüzümüzü ağartan bir yılı geride bıraktık. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, ülkemizin geleceği olan gençlerimizin hayatlarını karartan uyuşturucuya karşı amansız bir mücadele sürdürdük. Bu çerçevede, 2020 yılında gümrük muhafaza ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında toplam 9,7 ton uyuşturucu madde ele geçirdik. Böylelikle 2019’da gerçekleştirdiğimiz 8,7 ton yakalamanın da miktar bazında yüzde 11,5 üzerine çıkmış olduk.”