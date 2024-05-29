  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 45 gazeteciye Roma'da sefa İstanbulluya cefa! Metrobüs yine dumanlara teslim...
Gündem

45 gazeteciye Roma'da sefa İstanbulluya cefa! Metrobüs yine dumanlara teslim...

Yeniakit Publisher
2024-05-29 17:24:00 - 2024-05-29 17:59:12
45 gazeteciye Roma'da sefa İstanbulluya cefa! Metrobüs yine dumanlara teslim...

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İETT kazaları 2024'te de rekora koşuyor.

45 gazeteciyi İBB'nin bütçesiyle Roma gezisine çıkartan Ekrem İmamoğlu, İETT araçlarını bakımsızlıktan rezil etti.

Metrobüs yangınına bir yenisi de İstanbul Küçükmekçe'de eklendi.

Seyir halindeki metrobüsten bir anda dumanlar yükseldi. Yolcular araçtan tahliye edilirken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Seferler de ciddi aksamalar yaşandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Roma kuşu Ekrem İBB’yi soyuyor
Roma kuşu Ekrem İBB’yi soyuyor

Gündem

Roma kuşu Ekrem İBB’yi soyuyor

Ekrem’i aklama yarışı! Özgür’den milletin cebinden geziye savunma
Ekrem’i aklama yarışı! Özgür’den milletin cebinden geziye savunma

Siyaset

Ekrem’i aklama yarışı! Özgür’den milletin cebinden geziye savunma

Melih Altınok açıkladı! "Sokak köpekleri sorunu böyle çözülür ama Ekrem Bey'in sicili gözümü korkutuyor"
Melih Altınok açıkladı! "Sokak köpekleri sorunu böyle çözülür ama Ekrem Bey'in sicili gözümü korkutuyor"

Medya

Melih Altınok açıkladı! "Sokak köpekleri sorunu böyle çözülür ama Ekrem Bey'in sicili gözümü korkutuyor"

Görüntüler anbean kamerada! Ekrem’in İETT’si yine kan akıttı!
Görüntüler anbean kamerada! Ekrem’in İETT’si yine kan akıttı!

Yerel

Görüntüler anbean kamerada! Ekrem’in İETT’si yine kan akıttı!

Görüntüler anbean kamerada! Ekrem’in İETT’si yine kan akıttı!
Görüntüler anbean kamerada! Ekrem’in İETT’si yine kan akıttı!

Yerel

Görüntüler anbean kamerada! Ekrem’in İETT’si yine kan akıttı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

vurucu

İstanbullu kendi istedi zaman zaman arkadan ittirip bayır aşağı vurduruyordu son seçimdede duman olmak istiyordu oda oldu şikayet yok

Ne oluyor Ekrem dön de bir bakıver

Ne oluyor bu İstanbul otobüsüne... metrobüsüne ?... motoruna kedi ekzozuna fare mi kaçıyor?
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23