45 gazeteciye Roma'da sefa İstanbulluya cefa! Metrobüs yine dumanlara teslim...
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İETT kazaları 2024'te de rekora koşuyor.
45 gazeteciyi İBB'nin bütçesiyle Roma gezisine çıkartan Ekrem İmamoğlu, İETT araçlarını bakımsızlıktan rezil etti.
Metrobüs yangınına bir yenisi de İstanbul Küçükmekçe'de eklendi.
Seyir halindeki metrobüsten bir anda dumanlar yükseldi. Yolcular araçtan tahliye edilirken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Seferler de ciddi aksamalar yaşandı.
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