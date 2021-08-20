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Dünya 45 bin Müslüman cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı
Dünya

45 bin Müslüman cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı

Terör devleti İsrail'in işgali altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da 45 bin Filistinli cuma namazını kıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 16:51:00 -
45 bin Müslüman cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı

İşgal altındaki Kudüs'teki Filistinliler cuma namazını kılmak için sabah saatlerinde başlayarak Mescid-i Aksa’ya akın etti. Kudüs'te Filistinliler, engellemelere rağmen farklı girişlerden Mescid-i Aksa'ya girebildi.

Mescid-i Aksa’nın avlularında ve önünde toplam 45 bin Filistinli cuma namazını birlikte kıldı. Kudüs'teki İslami Vakıflar Dairesi tarafından yapılan açıklamada, “İsrail askerlerinin sıkı tedbirlerine, kimliklerin yoğun incelenmesine rağmen Filistinliler El Aksa'da dua etti” ifadelerine yer verildi.

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