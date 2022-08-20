44 milyar doları ülke dışına çıkardılar! Resmen sonları geliyor

Rusya vatandaşları haziran ayında 4,7 milyar dolar değerinde dövizi ülke dışına çıkardı. Merkez Bankası verilerini haberleştiren RBC gazetesi, ülke dışına çıkan paranın 266,1 milyar ruble ile aylık rekor kırdığını yazıyor.



Bir önceki rekor, 4,5 milyar dolarla Ukrayna'ya karşı düzenlenen özel askeri operasyonun başladığı şubat ayında gerçekleşmişti.



Merkez Bankası verileri, 1 Temmuz itibarıyla Rusya vatandaşlarının ülke dışında tuttuğu para miktarının 44,7 milyar dolara ulaştığına işaret ediyor.



Merkez Bankası ülke dışına çıkarılabilen para miktarı limitini mayıs ayında 50 bin dolara, temmuz ayında ise 1 milyon dolara çıkarmıştı.



Analistler temmuz verileri açıklandığında yeni bir rekor haberi gelebileceği kanısında.