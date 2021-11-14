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Aktüel 43 bin jandarma ve polis görev aldı! Aranan 381 kişi ‘Huzur uygulaması’yla yakalandı
Aktüel

43 bin jandarma ve polis görev aldı! Aranan 381 kişi ‘Huzur uygulaması’yla yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı, çocuk ve gençlerin güvenli bir eğitim öğretim dönemi sürdürmeleri amacıyla ilköğretim, lise ve üniversite çevrelerinde "Huzurlu Sokaklar Uygulaması" gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 13:10:00 -
43 bin jandarma ve polis görev aldı! Aranan 381 kişi ‘Huzur uygulaması’yla yakalandı

Dün ülke genelindeki uygulamada 11 bin 636 ekip ve 42 bin 771 personel görev aldı, 188 dedektör köpek kullanıldı. Uygulama, 12 bin 318 noktada eş zamanlı yapıldı. Uygulamada 20 bin 562 okul çevresi, 7 bin 728 metruk bina ve 8 bin 416 park ve bahçe kontrol edildi. Kontrollerde aranan 381 kişi yakalandı, 34 şahıs gözaltına alındı. 158 kişiye adli ve idari işlem, 534 şahsa idari para cezası uygulandı. Uygulamada 143 bin 917 araç kontrol edildi, 3 bin 544 araçla ilgili idari para cezası kesildi, 488 araç trafikten men edildi, aranan 86 araç bulundu. Ayrıca uygulamada 36 bin 257 iş yeri denetlendi, 287 iş yeriyle ilgili cezai işlem uygulandı.

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