Olay, Sarıçam ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İncirlik Park alanında şüphelendikleri çekici ve bir otobüsü durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramalarda çekicide bin 100 paket, yolcu otobüsünde ise 3 bin 120 paket olmak üzere 4220 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı.