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Gündem 42 yıl ceza almasına bakmayın! Kobani canisi Demirtaş kaç yıl yatacak?
Gündem

42 yıl ceza almasına bakmayın! Kobani canisi Demirtaş kaç yıl yatacak?

Yeniakit Publisher
2024-05-17 15:37:00 -
42 yıl ceza almasına bakmayın! Kobani canisi Demirtaş kaç yıl yatacak?

Yaklaşık 50 kişinin katledilmesinden sorumlu olan PKK’lı azmettirici Selahattin Demirtaş’ın aldığı hapis cezası hakkında yazarımız Ali Karahasanoğlu çarpıcı bilgiler verdi.

6-8 Ekim olayları davası sonuçlandı. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nce, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde görülen davanın duruşmasında karar açıklandı. Dava kapsamında HDP eski eş genel başkanları PKK’lı Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ’ın da yargılandığı davada kararlar açıklandı. Selahattin Demirtaş’a 47 ayrı suçtan toplam 42 yıl hapis cezası verildi. Yüksekdağ’ın ise toplam cezası 30 yıl 3 ay oldu.

Akit TV’de Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, PKK’lı Selahattin Demirtaş’ın aldığı 42 yıllık hapis cezası da konuşuldu.

Karahasanoğlu, “Ceza 42 yıl falan verilmedi. 3 yıl, 4 yıl sonra çıkmış olacak. Kimse öyle 15 yıl falan hapis yatacağını beklemesin.” dedi ve ayrıntıları anlattı.

Olaylar

PKK’lı Selahattin Demirtaş, “Kobani olayları” olarak bilinen terör eylemlerinin azmettiricisi olarak tanınıyor. Zira Demirtaş, Kobani’de yaşanan olaylar nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni suçlamış ve PKK yanlılarını sokağa inmeye çağırmıştı. Çıkan olaylar sonucunda 2 polis şehit oldu, 35 kişi hayatını kaybetti, 435'i sivil, 326'sı güvenlik görevlisi 761 kişi yaralandı, 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerinde barikatlar kurulup yollar kesildi, 37 “nitelikli adam öldürme”, 29 “adam öldürmeye teşebbüs”, 3 bin 777 “mala zarar verme”, 25 “alıkoyma”, 395 “hırsızlık”, 15 “yağma”, 308 “iş yeri ve konut dokunulmazlığını ihlal”, 13 “Türk bayrağını yakma”, 7 “Atatürk'ü Koruma Kanunu'na muhalefet” suçu işlendi, 201 okul hasar gördü. Olayların sembol ismi ise Yasin Börü oldu, Börü Kurban Bayramı’nda kesilen etleri yoksullara dağıtırken arkadaşları ile birlikte vahşice katledildi.

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