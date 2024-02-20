42 çeyreğin dibinde olan işsizlik sevindirici

BUĞRA KARDAN

Ülke genelinde işsizlik oranının 2023’ün dördüncü çeyreğinde yüzde 8.8’e inmesi olumlu karşılanıyor. Oranın 42 çeyreğin en düşük seviyesine gerilemesi yüzleri güldürüyor.

Türkiye’de istihdam edilenlerin oranının 2013’ün ilk çeyreğinde yüzde 44.2 iken 2023’ün dördüncü çeyreğinde yüzde 48.6’ya yükselmesi de pozitif hava estiriyor.

Ekonomistler, Türkiye’nin üretim ve ihracat atılımına bağlı olarak işsizlik oranını aşağı geldiğine işaret ediyorlar. Deprem yatırımları, dönüşüm hamleleriyle istihdamda ivme yakalandığına dikkat çekiyorlar. İşsizlikte rekor düşüşün hem üretici hem tüketici hem de tüccarı sevindirdiğini kaydediyorlar. İlaveten genç ve kadın istihdamını yukarı taşıyacak ilave adımlar atılması temennisinde bulunuyorlar.

EYT ÖNEMLİ ROL OYNADI

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Akit’e açıklamalarda bulunan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Dinç, işsizlik oranının düşüşünün sevindirici olduğunu vurguladı. Dinç, şunları ifade etti:

“İstihdamla ilgili güzel bir haber geldi. Burada EYT’nin önemli rol oynadığını görüyoruz. EYT’yle işten ayrılanlar var. Onların yerlerini doldurmak için eleman alımlarına gidildi, gidiliyor. Yine Türkiye’nin istihdam arttırıcı politikalarının süregelen etkilerini gözlemliyoruz. İmalat sektöründe iş gücü açıkları, deprem illerinde devam eden şantiye çalışmaları işsizliğin düşüşünde belirleyici. Mevcut politikalara rağmen istihdamın arttığını müşahede ediyoruz. Bu politikalarla böyle kuvvetli istihdam artışı yakalanamaz.

Yani EYT, deprem illerine yapılan yatırımlar faydalı oluyor. Hükümetin daha evvel devreye aldığı teşvikler, vergi indirimleri meyvelerini veriyor. Nihayetinde EYT’nin rolü bitecek ama 6 Şubat depremlerine ve dönüşüm faaliyetlerine bağlı olarak inşaat tarafı istihdamı güçlü tutmaya devam edebilir. Ancak faiz artışlarının, sıkılaştırıcı uygulamaların iş gücü piyasasının aleyhine olacağı ihtimali dikkatten kaçmamalı.”

HIZLA SONUÇ ALINMALI

Dinç, enflasyonla mücadele sürecinin işsizliği arttırmayan faktörler ortada iken tamamlanması gerektiğinin altını çizdi ve “Hızla sonuç alınmadığı takdirde mevcut politikaların işsizlik tarafında güçlü şekilde hissedileceği unutulmasın” diye ekledi.