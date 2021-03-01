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Yerel 412 tarihi eser daha Türkiye’de
Yerel

412 tarihi eser daha Türkiye’de

Kültür ve Turizm Bakanlığının tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Macaristan gümrüğünde ele geçirilerek Türkiye’ye getirilen 412 eser, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne teslim edildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 09:20:00 -
412 tarihi eser daha Türkiye’de

Bakanlığın sosyal medya hesabından 412 eserin Türkiye’ye getirildiği ana ilişkin video paylaşıldı. Paylaşımda, “Anadolu’nun tarihi miraslarını Dışişleri Bakanlığımızdan teslim aldık ve sergileme çalışmalarına başladık. Bu toprakların eserlerini birer birer ülkemize kavuşturmamıza destek olan Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve tüm emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyoruz” ifadeleri kullanıldı. Videoda, ele geçirilen eserlerin Esenboğa Havalimanı’ndan polis ekiplerince mühürlü kutular içerisinde alınarak, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne ulaştırılmasına ilişkin görüntüler yer alıyor.

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