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41 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 250 polisle narkotik uygulaması gerçekleştirildi.

16 Kasım 2018 Cuma 21:15
41 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Terörle Mücadele ve Foto Film Şube Müdürlüklerinin desteğiyle merkez Sur ilçesinde narkotik uygulaması gerçekleştirildi. Uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şüpheli şahısların suç unsuru maddeler ile birlikte yakalanmasında etkinliğin arttırılması ve aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmelerinin sağlanmasına yönelik uygulama birim amirlerinin koordinesinde gerçekleştirildi. 35 ekip ve 250 personelin katılımıyla gerçekleşen uygulamada ana arterler ve sokak aralarında şüpheli görülen şahısların üst araması ve Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Kurulan uygulama noktalarında şüpheli araçlar durdurularak arandı. Sürücülerin üst araması ve kimlik kontrolü yapıldı. İş yerleri denetlendi.

İKİ SAATTE 41 KİLO 655 GRAM ESRAR MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ

Saat 17.00’da başlayıp 19.00’da sona eren uygulamada 585 şahıs sorgulanırken, 28 işyeri denetlendi. Şüpheli 5 şahıstan ağırlığı 41 kilo 650 gram olan kubar esrar maddesi ve 5,7 gram plaka esrar maddesi ele geçirildi. 1 şahsa da kullanmak için uyuşturucu madde satın almaktan işlem yapıldı.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 21:15
  1. diyarbakır
  2. narkotik

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