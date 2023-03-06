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Aktüel 41 doktor ve sağlıkçı görev yapıyor! Azerbaycan yardım ekibi depremzedeler için 24 saat sahada
Aktüel

41 doktor ve sağlıkçı görev yapıyor! Azerbaycan yardım ekibi depremzedeler için 24 saat sahada

6 Şubat’taki depremlerin ardından Türkiye’ye gelen Azerbaycanlı arama kurtarma ve insani yardım ekibi, afetzedelerin yaralarını sarmak için tüm güçleriyle çalışıyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 14:07:00 -
41 doktor ve sağlıkçı görev yapıyor! Azerbaycan yardım ekibi depremzedeler için 24 saat sahada

Azerbaycan ekibi, Kahramanmaraş’ta 2 sahra hastanesi de oluşturdu. Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı tam teşekküllü hastanelerde 41 doktor ve sağlık personeli görev yapıyor.

Sahra mutfağında 1.000 kişilik yemek hazırlanıyor

Azerbaycan ekibi, Kahramanmaraş ve ilçelerinde 10 noktada çadır kent oluşturdu. 830 çadırın bulunduğu çadır kentlerden, çok sayıda vatandaş istifade ediyor. Her türlü detayın düşünüldüğü çadır kentlerde çocuklar için oyun alanları da yer alıyor.

Kahramanmaraş’ta sahra mutfağı kuran Azeri ekip, her gün 1.000 kişilik yemek hazırlayarak depremzedelere servis ediyor. Arama kurtarma faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından ekibin bir bölümü Türkiye’den ayrılırken, doktorlarla birlikte 310 kişi Kahramanmaraş’ta yardım çalışmalarını sürdürüyor.

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