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40'tan fazla ekip aracı bölgeye gitti! Tuzla'da feci yangın

Tuzla’da plastik, boya ve kauçuk üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı. Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangına 40'tan fazla ekip aracıyla müdahale edildi. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

09 Ağustos 2019 Cuma 08:53
40'tan fazla ekip aracı bölgeye gitti! Tuzla'da feci yangın

Tuzla’da plastik, boya ve kauçuk üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Orta Mahalle 5. Cadde’de bulunan plastik boya ve kauçuk üretimi yapılan fabrikada bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Onlarca araçla müdahale edildi

Yangına İBB İtfaiyesinin yanı sıra Tuzla, OSB, Orhanlı, Pendik, Kartal, Ümraniye, Sultanbeyli, Kadıköy itfaiye ekipleri, 40’tan fazla itfaiye aracı ile müdahale etti. Zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangın, 2 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tamamen yanan fabrikada polis ve itfaiye ekipleri inceleme başlattı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 08:53
  1. Tuzla
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