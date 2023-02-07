40'lı yaşlar için 5 adımda kusursuz bakım! O iddia: Cilde gençlik aşılayan göz, yüz güzellik sırlarını açıklıyoruz

Cildiniz her yaşa özel bakıma ihtiyaç duyar. Özellikle yaşınız ilerledikçe kırışıklık görünümüyle baş etmek için düzenli olarak bakım yapmanız gerekir. 40'lı yaşarlara geldiğinizde izlemeniz gereken cilt bakım yollarını araştırdık.

1-HER GÜN CİLDİNİZİ TEMİZLEYİN VE...

40'lı yaşlara geldiğinizde cildinizi her gün sabah ve akşam olmak üzere günde 2 defa temizlemeniz gerekir.

Cildinizi temizlerken cilt tipinize uygun jel ya da köpük kullanmalı cildinizi derinlemesine arındırmalısınız. Ayrıca cildinizi temizledikten sonra mutlaka cildinize uygun bir nemlendirici kullanmalısınız.

2-PEELİNG YAPIN

Zaman geçtikçe cildin dokusu bozulur ve lekelenmeler oluşur. Bu durumda cildinizin sağlıksız görünmesine yol açar.

Cilt üzerindeki ölü hücreleri nazik formüllü, asit oranı düşük bir peeling ürünü ile arındırarak cildinizi yenilemeniz gerekir. Postanın aktardığı haberde: Cildinize peeling yaparak, renk ve doku eşitsizliklerini giderebilirsiniz. Ayrıca daha taze bir cilde sahip olursunuz

3-LEKE KARŞITI SERUM KULLANIN

40'lı yaşlara geldiğinizde cildinizdeki sarkmaların ve kırışmaların yanı sıra cildinizde lekelenmeler oluşabilir.

Renk dengesini korumakta zorlanan cildinize peeling ile yardımcı olurken leke görünümünü engellemek için leke karşıtı serumları kullanmaya başlayın.

Leke giderici serumlar daha aydınlık, taze ve genç bir görünümün olmazsa olmazı. Bu sebeple günlük cilt bakım rutininize mutlaka leke karşıtı serumları ekleyin.

4-HER MEVSİM GÜNEŞ KREMİ KULLANMAK ÖNEMLİ

Cilt yaşlanmasını tetikleyen faktörlerin başında güneşin zararlı UV ışınları gelir. Güneşin zararlı UV ışınları cildi yorar ve cilt kalitesini olumsuz yönde etkiler. Bu nedenle 40’lı yaşlarda bakım için dört mevsim güneş kremi kullanmalısınız.

Her gün dışarı çıkmadan 30 dakika önce cildinize güneş kreminizi sürmelisiniz. Özellikle yaz aylarında gün içerisinde güneş korucunuzu tazelemesiniz.

5-GÖZ ÇEVRESİ BAKIMI

Göz çevresindeki kırışıklıklar her zaman yaşınızı ele verir. Bu sebeple özellikle 40'lı yaşlarda göz çevresi bakımınıza daha çok özen göstermeniz gerekir.

Göz çevrenize kırışıklık giderici ve nemlendirici kremlerle bakım yapabilirsiniz. Göz çevrenize nemlendirici bakım uyguladığınız her an kırışıklıkların önüne geçebilirsiniz.

Cildi ölü deriden arındırmak için kullanılan yöntemin adı nedir? Cilt hücreleri yenilendikçe ölü hücreler dışarı atılır. Ancak, yine de ölü hücreler kolay kolay vücudu terk etmez. Deri üzerinde yapışarak kalırlar ve gözenekleri tıkayarak cildin hava almasına engel olurlar. Bu durum zamanla ciltte sivilce, siyah nokta oluşumunu tetikler.