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40’a yakın cumhurbaşkanı ve başbakan Varşova’da buluşacak

40’ya yakın cumhurbaşkanı ve başbakan 1 Eylül Pazar günü Polonya’da düzenlenecek İkinci Dünya Savaşı’nın 80.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 14:09
40’a yakın cumhurbaşkanı ve başbakan Varşova’da buluşacak

40’ya yakın cumhurbaşkanı ve başbakan 1 Eylül Pazar günü Polonya’da düzenlenecek İkinci Dünya Savaşı’nın 80. yıl dönümü törenleri için Varşova’ya geliyor. Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın temsil edeceği törenlere ABD Başkanı Donald Trump Dorian Kasırgası nedeniyle katılmama kararı alırken, Rusya ise ev sahibi Polonya tarafından törenlere davet edilmedi.


İkinci Dünya Savaşı’nın 80’ninci yıldönümü savaşın başladığı ülke Polonya’da düzenlenecek bir dizi törenle anılacak. Törenler ilk olarak Nazi Almanyası’nın ilk saldırdığı Polonya kenti Wielun’da başlayacak. 1 Eylül Pazar günü sabaha karşı 04.30’da (Türkiye saatiyle 05.30) Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile birlikte burada düzenlenecek törene katılacak. Başkent Varşova’nın odağını oluşturacağı anma törenleri ise saat 12.00’de başlayacak. Pilsudski Meydanı’nda (Plac Pilsudskiego) yapılacak törene 40’a yakın cumhurbaşkanı ve başbakanın da aralarında bulunduğu 250 misafir katılacak. Konuklar arasında parlamento başkanları, dışişleri bakanları, savunma bakanları ve kraliyet aileleri temsilcilerinin de bulunduğu törende Meçhul Asker Anıtı’na çelenk koyulmasının ardından Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence birer konuşma yapacak. Liderler daha sonra Polonya Cumhurbaşkanlığı tarafından özel olarak yaptırılan, üzerinde “Bellek ve Uyarı” (Pamiec i Przestroga) (ingilizcesi: memory and caution) yazılı çana sembolik olarak vuracak, söz konusu çan törenlerin ardından Nazi Almanyası’nın ilk saldırdığı Polonya kenti Wielun’a hediye edilecek.


Rusya davet edilmedi


Törenler saat 17.00’de Cumhurbaşkan Duda’nın Kraliyet Sarayı’nda davetilere vereceği öğle yemeği ve akşam Büyük Tiyatro’daki Polonyalı ve Alman opera sanatçılarının Polonyalı besteci Krzysztof Penderecki’nin Polonya Requiemi eserini seslendireceği konserle devam edecek. Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın temsil edeceği törenlere ABD Başkanı Donald Trump ise Dorian Kasırgası nedeniyle son anda katılmaktan vazgeçti. Rusya’nın ev sahibi Polonya tarafından davet edilmediği törenlere Arnavutluk, Almanya, Bulgristan, Hırvatistan, Karadağ, Çekya, Estonya, Gürcistan, İzlanda, Litvanya, Letonya, Malta, Macaristan, Slovakya, Slovenya, Ukrayna Cumhurbaşkanları katılacak. ABD’yi ise Başkan Yardımcısı Mike Pence temsil edecek.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 14:09
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