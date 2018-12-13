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408 kişi hayatını kaybetti! 73 yılda Türkiye'de ağır bilanço

Bu sabah Ankara'da yaşanan feci tren kazası sonucu, Türkiye'de yaşanan tren kazaları akıllara geldi. 1945 yılından itibaren yaşanan tren kazalarında 408 kişi hayatını kaybetti.

13 Aralık 2018 Perşembe 17:12
408 kişi hayatını kaybetti! 73 yılda Türkiye'de ağır bilanço

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren, Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda yol kontrolüyle görevli kılavuz tren ile çarpıştı. Kazada 9 kişi hayatını kaybederken, 86 kişi de yaralandı.

"Eksiklik kapatılmaya çalışılıyor"

Makine Mühendisleri Odaları Birliği Başkanı Yunus Yener, ilk belirlemelere göre, Ankara-Sincan arasındaki YHT hattında, hatlardaki trafiği yönlendiren sinyalizasyon eksikliği bulunduğunu, bu ciddi eksikliğin telsiz/telefon görüşmesi yoluyla kapatmaya çalışıldığını ileri sürdü.

408 kişi hayatını kaybetti

Ankara'da yaşanan bu feci kaza, Türkiye tarihinde meydana gelen tren kazalarını akıllara getirdi.

Türkiye’de bugüne kadar meydana gelen önemli tren kazaları şunlar:

-1945: Erzincan Bağıştan’da 2 yolcu treni çarpıştı, 40 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi yaralandı.
-1948: Ankara’da bir yolcu treni raydan çıktı, 38 kişi hayatını kaybetti, 103 kişi yaralandı.
-1952: Niğde, Ulukışla’da yolcu treni raydan çıktı, 31 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı.
-1957: İstanbul Yarımburgaz’da 2 yolcu treni çarpıştı, 95 kişi hayatını kaybederken, 150 kişi yaralandı.
-1961: İstanbul Kartal Cevizli’de 2 yolcu treninin çarpışması sonucunda 15 kişi hayatını kaybederken, 70 kişi yaralandı.
-1972: Konya’dan İstanbul’a giden bir yolcu treni Eskişehir’de bir yük treniyle çarpıştı. 38 yolcu hayatını kaybetti, 90 kişi de yaralandı.
-1979: Ankara, Esenkent’te (Sincan) Anadolu Ekspresi Boğaziçi Ekspresi’yle çarpıştı, 20 kişi hayatını kaybederken, 136 kişi yaralandı.
-1979: Ankara, Behiçbey mevkiinde 2 banliyö treni çarpıştı, 32 kişi hayatını kaybederken 81 kişi yaralandı.
-1980: Kayseri’de bir yük treniyle Van Gölü Ekspresi çarpıştı, 25 kişi hayatını kaybetti
-2004: İstanbul - Ankara seferini yapan hızlı tren, Sakarya’nın Pamukova ilçesi yakınlarında devrildi. Kazada 41 kişi hayatını kaybetti, 74 kişi yaralandı.
-2018: Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı'ya gitmek üzere hareket eden 12703 sefer sayılı yolcu treninin 5 vagonu devrildi. Kazada 24 kişi hayatını kaybetti, 318 kişi de yaralandı.

Bu sonuçlar neticesinde Ankara'da yaşanan son kazanın bilançosuyla birlikte 408 kişi tren kazalarında hayatını kaybederken 1163 kişi de yaralandı.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 17:12
  1. Van
  2. Sakarya
  3. Niğde
  4. Kayseri
  5. İstanbul
  6. Eskişehir
  7. Erzincan
  8. Edirne
  9. Yüksek Hızlı Tren
  10. Marşandiz
  11. Makine Mühendisleri Odaları Birliği Başkanı Yunus Yener
  12. YHT hattı
  13. Ankara-Konya seferi
  14. tren kazası

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