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407 marka 2019’da da ‘indirime devam’ dedi

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "Biz bu yıl da enflasyonla mücadelede üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. BMD üyesi markalar, enflasyonla mücadeleye yönelik indirimleri 2019’da sürdürecek" dedi.

05 Ocak 2019 Cumartesi 10:48
407 marka 2019’da da ‘indirime devam’ dedi

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, bu yıl da enflasyonla mücadelede üzerlerine düşeni yapacaklarını belirterek, “Üyelerimiz, indirimlerini 2019’da da sürdürecek” müjdesini verdi. Beyaz eşya ile mobilyada ÖTV ve KDV indirimlerinin de 3 ay daha uzatılmasıyla perakende sektörünün moral bulduğunu ifade eden Öncel, şu görüşleri dile getirdi: “Biz bu yıl da enflasyonla mücadelede üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. BMD üyesi markalar, enflasyonla mücadeleye yönelik indirimleri 2019’da sürdürecek. BMD çatısı altındaki 407 markanın hemen hepsinin mücadeleye katkıyı sürdüreceklerinden şüphe duymuyorum. Öte yandan, ocak ve şubat aylarında sezon indirimleri devam edecek. Özellikle, tekstil, hazır giyim ve ayakkabıda iki ay boyunca fiyatlar çok daha uygun düzeylere inecek. Fiyatlardaki gerilemenin enflasyon ile mücadeleye katkısını önümüzdeki iki ayda çok daha iyi göreceğimize inanıyorum.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 10:48
  1. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel
  2. enflasyonla mücadele
  3. ÖTV
  4. KDV
  5. ÖTV ve KDV indirimleri
  6. perakende sektörü

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