400 milyon nüfuslu ülkeye acil uyarı diyerek paylaştılar... Türkiye için de durum geçerli! Herkesi şoke etti

Dünyanın uzun zamandan bu yana gündeminde olan bir konuyla ilgili 400 milyon nüfusu olan Amerika Birleşik Devletleri'ne flaş uyarı geldi. Türkiye'de de durum aynı. Biz de yeteri kadar ciddiye almıyoruz ancak 100 kat beter geleceği söyleniyor ve bir anda ciddi şekilde patlamaya neden olabilir.

2'NCİ BİR VAKA DAHA GELDİ

Uzmanlar, ABD'nin kuş gribi salgınına ne yazık ki "yetersiz hazırlıklı" olduğu konusunda uyardı. Bu , süt ineklerinde çok eyaletli bir salgınla bağlantılı olarak ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ( CDC ) tarafından ikinci bir insan kuş gribi vakasının duyurulmasının ardından geldi.

HAYVANLARDAN İNSANLARA SIÇRIYOR

Yüksek derecede patojenik kuş gribi, öncelikle yabani ve evcil kuşlar arasında yayılan bulaşıcı bir viral hastalıktır. Ancak kuş gribine neden olan virüs bazen süt inekleri de dahil olmak üzere hayvanlara ve bazı durumlarda insanlara da sıçrayabilir.

YAZ BOYUNCA ÇALIŞMALARIN DEVAM ETMESİ ÖNERİLDİ

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Salı günü CDC, H5N1 kuş gribi virüsü ile insanlarda daha fazla enfeksiyon meydana geldiğini tespit etmek amacıyla yaz boyunca grip gözetim sistemlerini gelişmiş düzeylerde çalıştırmaya devam etmeleri için eyalet ve yerel sağlık yetkililerine yeni tavsiyelerde bulundu .

Ancak epidemiyolog ve halk sağlığı politikası uzmanı Brian Castrucci Newsweek'e ABD'nin potansiyel bir salgına hazırlıklı olmadığını söyledi.

Bu insan bileşeninin ihmal edilmesi, insan vakalarının eksik raporlanmasına yol açabilir ve bu da gözetim girişimleri üzerinde zincirleme etkiler yaratabilir. Castrucci, "Pandemiye hazırlık ve müdahale çoğu zaman böceklere ve bakterilere indirgeniyor, ancak işin insani tarafı da bir o kadar kritik." dedi. "Hepimizi korumak için harekete geçmesi gerekenleri korumak için federal politika yürürlükte olmalıdır. "Acil ücretli hastalık iznini, göçmen affını ve en fazla risk altında olanların bildirimini kolaylaştırmak için gelir güvencesini yürürlüğe koyan federal mevzuat, test ve gözetim kadar kritiktir, ancak ulusumuzun pandemiye hazırlık sürecinde önceliklendirilmemeye devam etmektedir" dedi. Hazırlık eksikliğimize ek olarak, COVID-19 salgını sonrasında halk sağlığı çalışanlarının yetersiz personel alımı devam ediyor.