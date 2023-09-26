  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Örnek olmak istedi milyarder oldu!: O tarla mahsul değil para topluyor! öyle bir şey ekti ki sonuç şok etti

Herkes bu haberi konuştu! Çirkin iftira ellerinde patladı: Gerçek ne ortaya çıktı!

Sosyetede 'Yüzüne tükürme' modası! Şeyma Subaşı özentilerine ibret olsun

İslam karşıtları durmuyor! İsveç'te camiyi kundakladılar

Bayraktar TB2 SİHA'dan sonra TB3'te dünya gündemine damga vuracak! Türkiye, Amerika ve İsrail! Bakalım ilk kim yapacak?

Belgeli itiraf: Irkçı hesabın arkasından Özdağ çıktı!

Zengin olmak isteyenler dikkat! İslam Memiş'ten bomba tavsiye

Bu kuralları mutlaka uygulayın! Kiraladığınız araçla kaza yaparsanız ne olur?

Milli Eğitim Bakanlığı yayınladı! İlkokullarda yeni dönem

iPhone 15 Pro Max şoku! Cihazda büyük sorun
Aktüel 400 milyon bütçeli belediyeden 58 milyarlık Yavaş’a belediyecilik dersi
Aktüel

400 milyon bütçeli belediyeden 58 milyarlık Yavaş’a belediyecilik dersi

Yeniakit Publisher
2023-09-26 22:35:00 - 2023-09-26 22:36:42
400 milyon bütçeli belediyeden 58 milyarlık Yavaş’a belediyecilik dersi

ABB Başkanı Mansur Yavaş 58 Milyarlık devasa bütçesi ile Ankaralılara kreş, halısaha yüzme havuzu yapamazken, 4 buçuk yılda sıfırdan sadece 2 tane park yapabildi. 400 milyon bütçesi ile 3 park, 1 kreş, 3 Mahalle Kültür Evi inşası, 2 kapalı 1 tane de açık halı saha inşa ederek belediyecilik dersi veren Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, bunca imkana rağmen Ankara’ya hiçbir şey yapmayan Yavaş’a tepki gösterdi.

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi 31 Mart yerel seçimleri öncesi Ankaralılara birçok vaatte bulundu. Her mahalleye bir kreş, 58 kilometre metro hattı, dikey tarım, Ulus trafiğini yerin altına almak, Kızılay-Cebeci arası troleybüs sistemi kurulacak. Gölbaşına metrobüs hattı, 19 Mayıs Stadyumu yapılacak gibi 100 vaatte bulunan Yavaş verdiği sözlerin hiçbirini tutmadığı yetmezmiş gibi var olan projeleri de koruyamadı. 4 buçuk yılda sıfırdan sadece 2 tane park yaptı. Devasa projelerin sözünü veren Yavaş sıfırdan ne bir havuz, ne bir kreş, ne bir spor kompleksi yapmadı. Yavaş’ın aksine hizmet belediyeciliğinde vatandaşların gönüllerini kazanan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 400 Milyon bütçesi ile Kahramankazan’a 3 park, 1 kreş, 3 Mahalle Kültür Evi inşası, 2 kapalı 1 tane de açık halı saha belediyeler arasında bir ilk olan KazanBelNet ve KazanBel Beton’u inşa edip vatandaşın hizmetine sunarken Yavaş’a da yapmadığı hizmetlerden dolayı tepki gösterdi.

400 milyonluk bütçe ile ABB'den çok iş çıkardı

Serhat Oğuz, “Yavaş sosyal medya üzerinden yaptığı algılar ile Ankara’yı yönetmeye çalıştı. Ankara tarihinde görülmemiş bir belediyecilik örneği sergiledi. Devasa bir bütçenin yönetimi elindeyken ne Ankaralıların taleplerine ne cevap verdi ne de var olanı koruyabildi. Kendi siyasi kariyerini Ankaralıların üstünde tuttu. Biz 400 Milyon ile halkımızın her ihtiyacına, her talebine cevap veriyoruz. 58 Milyarlık bütçesi olan ABB yapmadığı kreşleri yaptım diyor. Biz 400 Milyon ile halkımızın her ihtiyacına, her talebine cevap veriyoruz. Ben elimdeki bütçe ile vatandaşıma 3 park, 1 kreş, 3 Mahalle Kültür Evi inşası, 2 kapalı 1 tane de açık halı saha inşa ettim. Belediyeler arasında bir ilk olan KazanBelNet’i kurduk. Yine hem kendi projelerimizde kullanılması için, hem istihdam sağlamak için, hem de dış talepleri karşılamak için KazanBel Beton’u kurduk. Çok şükür bizim vatandaşa hizmet dışında hiçbir düşüncemiz olmadı. Verdiğimiz sözü yerine getirmek için var gücümüzle gece demeden, gündüz demeden vatandaşımızın taleplerine cevap vermek için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Üreten belediyecilik konusunda Ankara'ya örnek oldu”

400 Milyonluk bütçesiyle ilçesinde birçok yatırıma ve projeye imza atan Kahramankazan Belediyesi Başkanı Serhat Oğuz, geçtiğimiz günlerde görkemli bir açılışla 2 adet kapalı ve 1 adet açık halı sahayı halkın hizmetine açarak, üreten belediyecilik konusunda tüm Ankara’ya örnek oldu. Üretim, istihdam ve katma değer sağlayacak birçok projeyi hayata geçirerek ilçenin kalkınmasında büyük rol oynarken kurduğu şirketlerle marka olma yolunda da emin adımlarla ilerleyen Başkan Oğuz, göreve geldiği günden bu yana geçirdiği dört buçuk yıllık süreçte 58 milyar gibi devasa bir bütçeyle Ankara’ya hiçbir yatırım ve hizmet yapmayan ABB Başkanı Mansur Yavaş’a tepki gösterdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Hizmet etmek için isteği azmi ve bir stratejisi yok”

Hizmet yapmak bütçe işi değil, nasip işidir diyen Başkan Oğuz, “ABB Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın hizmet etmek için isteği, azmi ve bir stratejisi yok. Bütçesi ne kadar büyük olursa olsun bu güzel şehre, Ankara’ya eser üretme konusunda yetersiz kalıyorlar. Hizmet üretmek para işi değil yürek işidir. ABB Başkanı Sayın Mansur Yavaş dört buçuk yıllık sürede kendi kariyerine yatırım yaptı fakat Ankara’ya yatırım yapmadı. Sayın Yavaş Ankara’da hizmet belediyeciliği devrini kapatmış, soyut belediyecilik devrini başlatmıştır. ‘Çalmadık, çaldırmadık’ diyerek soyut kavramların arkasına sığınıp Ankaralıyı hizmetten mahrum bırakmayacaksınız” dedi.

“58 milyar bütçe ile tek bir çivi çakmadı”

ABB’nin 58 Milyarlık bütçe ile Ankara’ya tek bir çivi çakmadığını belirten Oğuz, “Yavaş sosyal medya üzerinden yaptığı algılar ile Ankara’yı yönetmeye çalıştı. Ankara tarihinde görülmemiş bir belediyecilik örneği sergiledi. Devasa bir bütçenin yönetimi elindeyken ne Ankaralıların taleplerine ne cevap verdi ne de var olanı koruyabildi. Kendi siyasi kariyerini Ankaralıların üstünde tuttu. Biz 400 Milyon ile halkımızın her ihtiyacına, her talebine cevap veriyoruz. 58 Milyarlık bütçesi olan ABB yapmadığı kreşleri yaptım diyor. Bir de 8 tane diye övünüyor. Seçimden önce hani her mahalleye bir kreş açılacaktı. ANKAPARK’ın hali ortada. 4 buçuk yılda çürütüldü, yağmalanmasına göz yumuldu. Koca ABB parkın içindeki ağaçları bile sulamadı. Bir belediye için en basit iş olan mazgallar, rögarlar bile temizlenmiyor. Ankara’nın göbeği olan Kızılay ve çevresinde kokudan yürünemez hale geldi. Hani Ankaralı hizmete doyacaktı. Ben elimdeki bütçe ile vatandaşıma 3 park, 1 kreş, 3 Mahalle Kültür Evi inşası, 2 kapalı 1 tane de açık halı saha inşa ettim. Belediyeler arasında bir ilk olan KazanBelNet’i kurduk. Yine hem kendi projelerimizde kullanılması için, hem istihdam sağlamak için, hem de dış talepleri karşılamak için KazanBel Beton’u kurduk. Çok şükür bizim vatandaşa hizmet dışında hiçbir düşüncemiz olmadı. Verdiğimiz sözü yerine getirmek için var gücümüzle gece demeden, gündüz demeden vatandaşımızın taleplerine cevap vermek için çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

Yazık çok yazık! Mansur Yavaş'tan yeni skandal Emekliyi yarı yolda bıraktı!
Yazık çok yazık! Mansur Yavaş'tan yeni skandal Emekliyi yarı yolda bıraktı!

Gündem

Yazık çok yazık! Mansur Yavaş'tan yeni skandal Emekliyi yarı yolda bıraktı!

Mansur, vatandaşı da esnafı da mağdur etti
Mansur, vatandaşı da esnafı da mağdur etti

Gündem

Mansur, vatandaşı da esnafı da mağdur etti

Vatandaş sonunda isyan etti! Mansur Yavaş'a tepkiler çığ gibi
Vatandaş sonunda isyan etti! Mansur Yavaş'a tepkiler çığ gibi

Siyaset

Vatandaş sonunda isyan etti! Mansur Yavaş'a tepkiler çığ gibi

Halk ekmek çalışanı doğruladı! Mansur Yavaş’tan yeni skandal
Halk ekmek çalışanı doğruladı! Mansur Yavaş’tan yeni skandal

Siyaset

Halk ekmek çalışanı doğruladı! Mansur Yavaş’tan yeni skandal

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23