400 milyon bütçeli belediyeden 58 milyarlık Yavaş’a belediyecilik dersi

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi 31 Mart yerel seçimleri öncesi Ankaralılara birçok vaatte bulundu. Her mahalleye bir kreş, 58 kilometre metro hattı, dikey tarım, Ulus trafiğini yerin altına almak, Kızılay-Cebeci arası troleybüs sistemi kurulacak. Gölbaşına metrobüs hattı, 19 Mayıs Stadyumu yapılacak gibi 100 vaatte bulunan Yavaş verdiği sözlerin hiçbirini tutmadığı yetmezmiş gibi var olan projeleri de koruyamadı. 4 buçuk yılda sıfırdan sadece 2 tane park yaptı. Devasa projelerin sözünü veren Yavaş sıfırdan ne bir havuz, ne bir kreş, ne bir spor kompleksi yapmadı. Yavaş’ın aksine hizmet belediyeciliğinde vatandaşların gönüllerini kazanan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 400 Milyon bütçesi ile Kahramankazan’a 3 park, 1 kreş, 3 Mahalle Kültür Evi inşası, 2 kapalı 1 tane de açık halı saha belediyeler arasında bir ilk olan KazanBelNet ve KazanBel Beton’u inşa edip vatandaşın hizmetine sunarken Yavaş’a da yapmadığı hizmetlerden dolayı tepki gösterdi.

400 milyonluk bütçe ile ABB'den çok iş çıkardı

Serhat Oğuz, “Yavaş sosyal medya üzerinden yaptığı algılar ile Ankara’yı yönetmeye çalıştı. Ankara tarihinde görülmemiş bir belediyecilik örneği sergiledi. Devasa bir bütçenin yönetimi elindeyken ne Ankaralıların taleplerine ne cevap verdi ne de var olanı koruyabildi. Kendi siyasi kariyerini Ankaralıların üstünde tuttu. Biz 400 Milyon ile halkımızın her ihtiyacına, her talebine cevap veriyoruz. 58 Milyarlık bütçesi olan ABB yapmadığı kreşleri yaptım diyor. Biz 400 Milyon ile halkımızın her ihtiyacına, her talebine cevap veriyoruz. Ben elimdeki bütçe ile vatandaşıma 3 park, 1 kreş, 3 Mahalle Kültür Evi inşası, 2 kapalı 1 tane de açık halı saha inşa ettim. Belediyeler arasında bir ilk olan KazanBelNet’i kurduk. Yine hem kendi projelerimizde kullanılması için, hem istihdam sağlamak için, hem de dış talepleri karşılamak için KazanBel Beton’u kurduk. Çok şükür bizim vatandaşa hizmet dışında hiçbir düşüncemiz olmadı. Verdiğimiz sözü yerine getirmek için var gücümüzle gece demeden, gündüz demeden vatandaşımızın taleplerine cevap vermek için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Üreten belediyecilik konusunda Ankara'ya örnek oldu”

400 Milyonluk bütçesiyle ilçesinde birçok yatırıma ve projeye imza atan Kahramankazan Belediyesi Başkanı Serhat Oğuz, geçtiğimiz günlerde görkemli bir açılışla 2 adet kapalı ve 1 adet açık halı sahayı halkın hizmetine açarak, üreten belediyecilik konusunda tüm Ankara’ya örnek oldu. Üretim, istihdam ve katma değer sağlayacak birçok projeyi hayata geçirerek ilçenin kalkınmasında büyük rol oynarken kurduğu şirketlerle marka olma yolunda da emin adımlarla ilerleyen Başkan Oğuz, göreve geldiği günden bu yana geçirdiği dört buçuk yıllık süreçte 58 milyar gibi devasa bir bütçeyle Ankara’ya hiçbir yatırım ve hizmet yapmayan ABB Başkanı Mansur Yavaş’a tepki gösterdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Hizmet etmek için isteği azmi ve bir stratejisi yok”

Hizmet yapmak bütçe işi değil, nasip işidir diyen Başkan Oğuz, “ABB Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın hizmet etmek için isteği, azmi ve bir stratejisi yok. Bütçesi ne kadar büyük olursa olsun bu güzel şehre, Ankara’ya eser üretme konusunda yetersiz kalıyorlar. Hizmet üretmek para işi değil yürek işidir. ABB Başkanı Sayın Mansur Yavaş dört buçuk yıllık sürede kendi kariyerine yatırım yaptı fakat Ankara’ya yatırım yapmadı. Sayın Yavaş Ankara’da hizmet belediyeciliği devrini kapatmış, soyut belediyecilik devrini başlatmıştır. ‘Çalmadık, çaldırmadık’ diyerek soyut kavramların arkasına sığınıp Ankaralıyı hizmetten mahrum bırakmayacaksınız” dedi.

“58 milyar bütçe ile tek bir çivi çakmadı”

ABB’nin 58 Milyarlık bütçe ile Ankara’ya tek bir çivi çakmadığını belirten Oğuz, “Yavaş sosyal medya üzerinden yaptığı algılar ile Ankara’yı yönetmeye çalıştı. Ankara tarihinde görülmemiş bir belediyecilik örneği sergiledi. Devasa bir bütçenin yönetimi elindeyken ne Ankaralıların taleplerine ne cevap verdi ne de var olanı koruyabildi. Kendi siyasi kariyerini Ankaralıların üstünde tuttu. Biz 400 Milyon ile halkımızın her ihtiyacına, her talebine cevap veriyoruz. 58 Milyarlık bütçesi olan ABB yapmadığı kreşleri yaptım diyor. Bir de 8 tane diye övünüyor. Seçimden önce hani her mahalleye bir kreş açılacaktı. ANKAPARK’ın hali ortada. 4 buçuk yılda çürütüldü, yağmalanmasına göz yumuldu. Koca ABB parkın içindeki ağaçları bile sulamadı. Bir belediye için en basit iş olan mazgallar, rögarlar bile temizlenmiyor. Ankara’nın göbeği olan Kızılay ve çevresinde kokudan yürünemez hale geldi. Hani Ankaralı hizmete doyacaktı. Ben elimdeki bütçe ile vatandaşıma 3 park, 1 kreş, 3 Mahalle Kültür Evi inşası, 2 kapalı 1 tane de açık halı saha inşa ettim. Belediyeler arasında bir ilk olan KazanBelNet’i kurduk. Yine hem kendi projelerimizde kullanılması için, hem istihdam sağlamak için, hem de dış talepleri karşılamak için KazanBel Beton’u kurduk. Çok şükür bizim vatandaşa hizmet dışında hiçbir düşüncemiz olmadı. Verdiğimiz sözü yerine getirmek için var gücümüzle gece demeden, gündüz demeden vatandaşımızın taleplerine cevap vermek için çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.