400 kilo kaçak ete el konuldu

Yeşilhisar ilçesinde ihbarı değerlendiren belediye zabıta ekipleri, bir adrese baskın düzenledi. Baskında, mezbaha dışında hijyenik olmayan şartlarda usulsüz şekilde kesim yaptığı belirlenen 1 kişi yakalandı. Ele geçirilen 400 kilo kaçak et ise zabıta ekipleri gözetiminde iş makineleri ile kazılan çukura gömülüp, imha edildi. Kaçak kesim yapan kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.