0553 313 94 23

400 bin sazan yavrusu Karakaya Barajı’na bırakıldı

Elazığ’da Karakaya Baraj Gölü’ne 400 bin adet pullu sazan yavrusu bırakıldı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:08
400 bin sazan yavrusu Karakaya Barajı’na bırakıldı

Elazığ’da Karakaya Baraj Gölü’ne 400 bin adet pullu sazan yavrusu bırakıldı.


Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesindeki Ar-Ge Merkezi ve Üretim Biriminde üretilen balıklardan 400 bin Pullu Sazan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Karakaya Baraj Gölüne gönderildi.Baraj Gölü’nün Elazığ sınırlarında bulunan bölgesinde, yavru sazanlar bırakıldı.


Daha önce de Karakoçan ilçesinde Kalecik Barajına 250 bin sazan yavrusu bırakılmıştı. Balıklandırma çalışmalarının aralıklarla devam edeceği belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Belediyede PKK adına faaliyet yürüten 9 kişi gözaltına alındı
    1. Belediyede PKK adına faaliyet yürüten..
    2. Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Arınç..
    3. Cem İlkel, Amerika Açık’ta yola devam..
    4. Düzce Belediyesinden kapsamlı temizlik..
    5. Fikirtepe metrobüs alt geçidini su..
    6. İçerenköy’de şiddetli yağış nedeniyle..
    7. Beyazsu’daki ilk sosyal tesisin..
    8. Mustafa Destici'den dikkat çeken..
    9. Van Büyükşehir Belediyesi..
    10. Danişment köyü Güney Fransa’nın..
    11. Başkan Soner Çetin, vatandaşlarla..
    12. Tarihi Güney İpek Yolu yeniden hayat..
    13. Amasya'da hafif ticari araç devrildi:..
    14. Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları..
    15. Car Park Drift Dünya Finali’ne 10 gün..
    16. Borsa günün ilk yarısında geriledi
    17. AK Partili Ünal: "AK Parti 18. kuruluş..
    18. Muhtar okul boyadı
    19. Hakkari’de başıboş köpeklere yiyecek..
    20. Şanlıurfa'da terör örgütlerine operasyon
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!