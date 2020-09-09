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Yaşam 40 yıllık yalnızlık sona ersin
Yaşam

40 yıllık yalnızlık sona ersin

Çorum'un Mecitözü ilçesine bağlı Kışlacık köyü sakinleri, 1981 yılında meydana gelen sel felaketinde yıkılan 147 yıllık caminin ayakta kalan minaresinin, restore edilmesini istiyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 08:55:00 -
40 yıllık yalnızlık sona ersin

Kışlacık köyüne 1873 yılında kubbesiz, düz çatılı bir cami inşa edilmesinin ardından Osmanlı Padişahı II. Abdulhamid döneminde Plevne kahramanı Tokatlı Gazi Osman Paşa'nın maddi ve teknik desteğiyle yapıldığı bilinen 24 metrelik, tek şerefeli minare, 108 yıl hizmet veren caminin 1981 yılı eylül ayında yaşanan selde yıkılmasına rağmen ayakta kaldı. Camiyle birlikte çok sayıda hanenin yıkılmasından dolayı köyün yerleşim alanı bir kilometre uzağa taşınınca minare arazinin ortasında zamana direnmeyi sürdürdü. Köylülerin "yalnız minare" olarak adlandırdığı tarihi yapı 40 yıldır tek başına ayakta duruyor. Kışlacık Köyü Muhtarı Halil Tuna, 1,5 asırlık olduğu tahmin edilen minarenin restore edilmesi için girişimlerde bulunduklarını ancak netice alamadıklarını söyledi.

Yine ezanlar okunsun

Minarede eskiden olduğu gibi yine ezan sesi yankılanmasını istediklerini vurgulayan Tuna, şöyle konuştu: "Minareler, dinimizin simgelerindendir. Ben çok şehir gezdim ama böyle arazide tek başına duran minare hiç görmedim. Restorasyon talebiyle ilgili girişimlerimiz, burada cami olmaması nedeniyle ve minarenin de hizmet vermiyor olmasından dolayı uygun görülmedi. Restore edilmesi için çok uğraştık ancak netice alamadık. Devlet büyüklerimizden minarenin kurtarılması için destek bekliyoruz."

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