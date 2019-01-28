0553 313 94 23

40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti

Adana’da bölgenin ihracat şampiyonu olan 40 yıllık tavuk firması Garip Tavukçuluk, artan faizler nedeniyle yükselen finansman maliyeti ve yem ham maddesi stokçuluğunu gerekçe gösterip Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak konkordato talep etti.

28 Ocak 2019 Pazartesi 11:46
40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti

Adana'da bölgenin ihracat şampiyonu olan 40 yıllık tavuk firması Garip Tavukçuluk, yüksek faiz oranları ve yem ham maddesi stokçuluğundan kaynaklı Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak konkordato talep etti. İşlerini kaybetmek istemeyen işçiler ve yetkililer, açlıktan telef olma riskiyle karşı karşıya olan 3 milyon canlı tavuğun olduğunu belirterek firma önünde eylem yaptı.

Planlama Şefi Serkan Dönmez, ekonomik sıkıntılardan dolayı konkordato talebinde bulunduklarını kaydederek, “Talebimiz kabul edildi fakat gerekli desteği alamadık. Sahada canlı hayvanlarımız mevcut fakat onlara maddi imkansızlıklardan dolayı yem gönderemedik. Onları yemsiz bırakmak zorunda kaldık. O hayvanların ölüm riski mevcut. Yaklaşık 650 çalışanımız ve bunların aileleri herkesin bir mağduriyeti söz konusu. Bizim tek derdimiz firmamız kapanmasın. Çalışanlarımızdan memnunuz, insanlar burada ekmek yemeye devam etsin. Bu konuda devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz” şeklinde konuştu.

'Burada bölgenin ihracat şampiyonu olmuş bir firmadan bahsediyoruz'

Firmada şef olarak çalışan Yılmaz Börçün de işçi ve işveren olarak aile ortamında çalıştıklarını ifade ederek, “Bu işverenler neden bu duruma geldi? Neden bankalar faizlerini bu kadar arttırdı? Neden yem hammadde stokçuları ortaya çıkıp da uçuk rakamlar çıkardı? Devletten istediğimiz burada üretim olması. 40 bin kesimden 120 bin kesime çıkmış, devletine kaynak oluşturmuş ve bu bölgenin ihracat şampiyonu olmuş bir firmadan bahsediyoruz burada. Basit bir fabrika değil burası” dedi.

'İşverenim, 'elinize sağlık arkadaşlar buraya kadarmış' dedi ama biz gidemedik'

İşçilerden İlhan Ünal ise çok üzgün olduklarını söyleyerek, “Biz işimizi, ekmeğimizi bu fabrikaya borçluyuz ve bunları hak etmiyoruz. Bugün bana işverenim ‘elinize sağlık arkadaşlar buraya kadarmış’ dediler ama biz gidemedik. Bizim ekmeğimizi aşımızı verdi bu insanlar. Devletimiz elini bizden çekerse biz ne yapacağız?” diye konuştu.

Yüzlerce işçi işverenlerinin yanında olduklarını söyleyerek firma önünde eylem yapıp yetkililerden yardım istedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 11:46
  1. Adana
  2. Garip Tavukçuluk
  3. Konkordato ilan etti
  4. flaş karar
  5. tavukçuluk devi
  6. ihracat şampiyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bu fotoğraf İran'ı karıştırdı
    1. Bu fotoğraf İran'ı karıştırdı
    2. Müjde verildi! Türkiye bir kıtaya daha..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Açık ve net..
    4. HDP İstanbul belediye başkan adayları..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdiye kadar..
    6. Bankadan çıkan kadının boğazına bıçak..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güvenliğini..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye sadece..
    9. 40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk,..
    10. Erdoğan: "Türkiye olarak çok yakında..
    11. Aziz Kocaoğlu duyurdu: Artık bitmiştir
    12. Citroen 2019 sezonuna birincilikle..
    13. Kick boksun "yalnız şampiyonu"
    14. "Aileler esporu, eğitim programı..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geride..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam dünyası,..
    17. CW Enerji Lübnan'a güneş paneli satacak
    18. İddialar korkunç! Bir gözünü kaybetti
    19. Türkiye'nin "su altındaki serüveni"
    20. GÖRÜŞ - ABD Latin Amerika'yı kaosa..
    Kazım Karabekir'in torunundan 15 Temmuz ayıbı
    Kazım Karabekir'in torunundan 15 Temmuz ayıbı
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü
    Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü
    Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"
    Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"
    Erbakan'dan flaş Venezuela açıklaması! "Kudüs tepkisinin ardından..."
    Erbakan'dan flaş Venezuela açıklaması! "Kudüs tepkisinin ardından..."

    Günün Karikatürü

    27 Ocak 2019
    ABD'nin oyununa gelen Venezuela ataşesi karar değiştirdi!
    ABD'nin oyununa gelen Venezuela ataşesi karar değiştirdi!
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019