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Dünya 40 yıllık karikatüristi harcadılar! The Guardian gazetesinde Netanyahu krizi
Dünya

40 yıllık karikatüristi harcadılar! The Guardian gazetesinde Netanyahu krizi

Yeniakit Publisher
2023-10-17 02:52:00 -
40 yıllık karikatüristi harcadılar! The Guardian gazetesinde Netanyahu krizi

İngiliz The Guardian gazetesinde 40 yılı aşkın süredir görev yapan karikatürist Steve Bell'in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu çizimi kriz çıkardı. Bell'i işinden ettiler.

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İngiliz The Guardian gazetesinde 40 yılı aşkın süredir görev yapan karikatürist Steve Bell, İsrail-Filistin arasındaki çatışmayla ilgili bir çizim yayınladı.
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Ancak bu çizim gazetede krize neden oldu.

Netanyahu karikatürü işinden etti

Bells, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu kaleme aldı. Netanyahu'nun midesinde Gazze şeridinin ana hatlarından bir kesiğin yer aldığı karikatürde, Netanyahu kendi vücudunda neşterle ameliyat yapmaya hazırlanırken tasvir edildi.

Görselin üzerinde ise "Gazze sakinleri, şimdi defolun" yazısı yer aldı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, karikatürist Bell, Netanyahu'nun yer aldığı son çiziminin "antisemitik" olduğu suçlamasıyla uzun yıllardır çalıştığı gazeteden kovuldu.

The Guardian çalışanlarından şifreli mesajlar aldığını söyledi

Karikatürün yayından kaldırılmasının ardından açıklama yapan Bell, görseli gazeteye gönderdikten sonra The Guardian çalışanlarından, Shakespeare'in "Venedik Taciri" oyunundaki Yahudi karakter Shylock'un, tüccar Antonoi'nin "bedeninden yarım kilo et" istemesine atıfta bulunulan şifreli mesaj aldığını söyledi.

"Bu konuyu antisemitik mecazlar kullanmakla suçlanmadan çizmek artık neredeyse imkansız"

Gazetenin suçlamalarına karşı çalışmalarını savunan 72 yaşındaki karikatürist, The Guardian'ın endişesini anlamadığını dile getirerek, "The Guardian için bu konuyu 'antisemitik mecazlar' kullanmakla suçlanmadan çizmek artık neredeyse imkansız hale geliyor" ifadesini kullandı.

Bell, Guardian'ın çizilmemiş karikatürler için bile içeriği incelemek için "yeni süreç" başlattığına işaret ederek, kendisine sözleşmesi gelecek nisanda sona erse de, öncesinde de karikatürlerinin yayınlamayacağının söylendiğini aktardı.

"Sözleşmesi yenilenmeyecek. 40 yıl boyunca Guardian'ın önemli bir parçası oldu, teşekkür ediyoruz"

The Guardian News and Media'dan bir sözcü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Bell'le çalışmaya devam etme gibi bir planlarının olmadığını teyit etti.

Sözcü, "Steve Bell'in sözleşmesini yenilememe kararı alındı. Steve Bell'in karikatürleri geçtiğimiz 40 yıl boyunca Guardian'ın önemli bir parçası oldu. Kendisine teşekkür ediyor ve başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Antisemitizm ne demek

Antisemitizm (anti-semitizm), Yahudi milletine karşı duyulan düşmanlık, nefret, ön yargı veya ayrımcılıktır.

Kaynak: AA

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