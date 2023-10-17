40 yıllık karikatüristi harcadılar! The Guardian gazetesinde Netanyahu krizi

Dünya, İsrail-Filistin arasında başlayan savaşa odaklanmış durumda..

Hamas'ın saldırılarına karşılık veren İsrail, hedef gözetmeksizin orantısız bir güç uyguluyor.

İsrail ordusu, ablukaya aldığı Gazze'yi gece gündüz bombalıyor.

Yaklaşık 2,5 milyon insanın yaşadığı Gazze'de insani dram her geçen gün derinleşirken, yaşanılanlar dünya basınının gündeminden düşmüyor.

İngiliz The Guardian gazetesinde 40 yılı aşkın süredir görev yapan karikatürist Steve Bell, İsrail-Filistin arasındaki çatışmayla ilgili bir çizim yayınladı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ancak bu çizim gazetede krize neden oldu.

Netanyahu karikatürü işinden etti

Bells, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu kaleme aldı. Netanyahu'nun midesinde Gazze şeridinin ana hatlarından bir kesiğin yer aldığı karikatürde, Netanyahu kendi vücudunda neşterle ameliyat yapmaya hazırlanırken tasvir edildi.

Görselin üzerinde ise "Gazze sakinleri, şimdi defolun" yazısı yer aldı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, karikatürist Bell, Netanyahu'nun yer aldığı son çiziminin "antisemitik" olduğu suçlamasıyla uzun yıllardır çalıştığı gazeteden kovuldu.

The Guardian çalışanlarından şifreli mesajlar aldığını söyledi

Karikatürün yayından kaldırılmasının ardından açıklama yapan Bell, görseli gazeteye gönderdikten sonra The Guardian çalışanlarından, Shakespeare'in "Venedik Taciri" oyunundaki Yahudi karakter Shylock'un, tüccar Antonoi'nin "bedeninden yarım kilo et" istemesine atıfta bulunulan şifreli mesaj aldığını söyledi.

"Bu konuyu antisemitik mecazlar kullanmakla suçlanmadan çizmek artık neredeyse imkansız"

Gazetenin suçlamalarına karşı çalışmalarını savunan 72 yaşındaki karikatürist, The Guardian'ın endişesini anlamadığını dile getirerek, "The Guardian için bu konuyu 'antisemitik mecazlar' kullanmakla suçlanmadan çizmek artık neredeyse imkansız hale geliyor" ifadesini kullandı.

Bell, Guardian'ın çizilmemiş karikatürler için bile içeriği incelemek için "yeni süreç" başlattığına işaret ederek, kendisine sözleşmesi gelecek nisanda sona erse de, öncesinde de karikatürlerinin yayınlamayacağının söylendiğini aktardı.

"Sözleşmesi yenilenmeyecek. 40 yıl boyunca Guardian'ın önemli bir parçası oldu, teşekkür ediyoruz"

The Guardian News and Media'dan bir sözcü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Bell'le çalışmaya devam etme gibi bir planlarının olmadığını teyit etti.

Sözcü, "Steve Bell'in sözleşmesini yenilememe kararı alındı. Steve Bell'in karikatürleri geçtiğimiz 40 yıl boyunca Guardian'ın önemli bir parçası oldu. Kendisine teşekkür ediyor ve başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Antisemitizm ne demek

Antisemitizm (anti-semitizm), Yahudi milletine karşı duyulan düşmanlık, nefret, ön yargı veya ayrımcılıktır.

Kaynak: AA

Trump'tan katil Netanyahu mesajı! Dünya Trump'tan katil Netanyahu mesajı! Trump 'tan katil Netanyahu mesajı!" target="_blank">